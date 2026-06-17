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  4. Роналду – второй игрок в истории после Месси, сыгравший на шести ЧМ

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Роналду играет на 6-м ЧМ. Только он и Месси делали это
Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на 6 ЧМ.

Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

41-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее на своем шестом чемпионате мира сыграл Лионель Месси – форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0).

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Португалии по футболу
logoМЛС
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Роналду - второй игрок после Месси
ОтветЕбздрогыч
Роналду - второй игрок после Месси
Опять ФИФА подсобила и поставила матч Аргентины раньше Португалии. Доколе?🍓😡
И здесь только второй))
ОтветРубин2003
И здесь только второй))
этому не привыкать
Вечно второй
Мерзкое ФИФА сделало все, чтобы даже и тут он остался вторым.
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