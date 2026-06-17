Роналду играет на 6-м ЧМ. Только он и Месси делали это
Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на 6 ЧМ.
Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
41-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее на своем шестом чемпионате мира сыграл Лионель Месси – форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0).
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?12273 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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