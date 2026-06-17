Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на 6 ЧМ.

Криштиану Роналду стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

41-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (0:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее на своем шестом чемпионате мира сыграл Лионель Месси – форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0).