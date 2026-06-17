Моуринью хочет видеть Энцо в «Реале». Альтернативы – Фернандеш из «Вест Хэма» и Буадди из «Лилля» (Marca)
«Реал» начал работу над трансфером Энцо.
«Реал» нацелился на подписание полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.
Как сообщает Marca, аргентинец является основным вариантом главного тренера «Реала» Жозе Моуринью для усиления полузащиты мадридцев. «Челси» готов продать Энцо, поскольку Хаби Алонсо не хочет удерживать игроков, не заинтересованных в проекте – «синие» оценивают футболиста не менее чем в 120 млн евро.
Агент Энцо Хавьер Пасторе также знает об интересе «Реала». Отмечается, что мадридцы хотели бы закрыть сделку как можно быстрее.
В качестве альтернативы Энцо «Реал» рассматривает Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» и 18-летнего Айюба Буадди из «Лилля».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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