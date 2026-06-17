Моуринью хочет видеть Энцо в «Реале». Альтернативы – Фернандеш из «Вест Хэма» и Буадди из «Лилля» (Marca)

«Реал» начал работу над трансфером Энцо.

«Реал» нацелился на подписание полузащитника «Челси » Энцо Фернандеса .

Как сообщает Marca, аргентинец является основным вариантом главного тренера «Реала » Жозе Моуринью для усиления полузащиты мадридцев. «Челси » готов продать Энцо, поскольку Хаби Алонсо не хочет удерживать игроков, не заинтересованных в проекте – «синие» оценивают футболиста не менее чем в 120 млн евро.

Агент Энцо Хавьер Пасторе также знает об интересе «Реала». Отмечается, что мадридцы хотели бы закрыть сделку как можно быстрее.

В качестве альтернативы Энцо «Реал» рассматривает Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма » и 18-летнего Айюба Буадди из «Лилля ».