Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ. Криштиану сыграет с ДР Конго в 41 год и 132 дня

Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ.

Криштиану Роналду станет самым возрастным полевым игроком старта в истории чемпионатов мира.

Нападающий «Аль-Насра » выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч против ДР Конго в возрасте 41 года и 132 дней, что является рекордным показателем среди полевых футболистов на ЧМ.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.