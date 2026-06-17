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  4. Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ. Криштиану сыграет с ДР Конго в 41 год и 132 дня

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Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ. Криштиану сыграет с ДР Конго в 41 год и 132 дня
Роналду – самый возрастной полевой игрок стартового состава в истории ЧМ.

Криштиану Роналду станет самым возрастным полевым игроком старта в истории чемпионатов мира.

Нападающий «Аль-Насра» выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч против ДР Конго в возрасте 41 года и 132 дней, что является рекордным показателем среди полевых футболистов на ЧМ.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная ДР Конго по футболу

Комментарии

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Так ещё минимум пару недель будет обновляться рекорд, потом может и на евро махнет через пару лет
До 50 ещё 2 ЧМ, так что рекорд не последний)
У хейтерочков бомбит
Выпустили не игрока, а имя.
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