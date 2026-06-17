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  4. Онопко о срыве трансфера в «Барсу»: «Руководство сказало, что я больше похож на опалубщика, чем на футболиста. Когда услышал это, просто посмеялся»

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Онопко о срыве трансфера в «Барсу»: «Руководство сказало, что я больше похож на опалубщика, чем на футболиста. Когда услышал это, просто посмеялся»
Онопко о срыве трансфера в «Барсу»: сказали, что я больше похож на опалубщика.

Бывший игрок «Овьедо», тренер сборной России Виктор Онопко признался, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в «Барселону».

 – Недавно завирусилось ваше высказывание о сорвавшемся переходе в «Барселону» из-за внешности. Это правда было так?

– Это правда, но там была немного другая формулировка. У нас в прессе перевели, как «некрасивый» или что-то такое. На самом же деле, как мне говорили, речь шла про то, что я не соответствовал стилю «Барселоны», одевался как-то не так. Тренер хотел видеть меня в команде, но руководство сказало, что я не подхожу клубу. Если приводить какое-то близкое по значению слово, то это «опалубщик» или «колхозник». Будто я больше похож не на футболиста, а на опалубщика, строителя.

– Несправедливо как-то получается.

– Ну, лично я этого не слышал, но мне несколько человек сказали года два назад, что это было на самом деле. Кройфф хотел меня видеть в команде, а руководство клуба трансфер не одобрило.

– Не жалеете, что этот переход не состоялся?

– Ну опять же, мы же не знаем на 100 процентов, что это было так. Конечно, было бы интересно там оказаться в то время. Но кто знает, как сложилась бы моя карьера. Не было ли мне обидно после этих слов? Когда я это услышал, то просто посмеялся. Столько времени прошло, какие могут быть обиды. Вообще без разницы, кто там что говорил, – сказал Онопко.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoВиктор Онопко
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЙохан Кройфф
logoпремьер-лига Россия
logoстиль
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Ну честно сказать он и правда похож на «колхозника» при всем уважении как к футболисту
Не уверен, что Онопко в прайме потянул бы дрим-тим Барселоны со Стоичковым, Куманом, Роналдо/Ривалдо и прочей братией, но было бы любопытно, конечно. В любом случае причина крайне надуманная и смешная.
ОтветBlack Phoenix
Не уверен, что Онопко в прайме потянул бы дрим-тим Барселоны со Стоичковым, Куманом, Роналдо/Ривалдо и прочей братией, но было бы любопытно, конечно. В любом случае причина крайне надуманная и смешная.
По секрету скажу тебе, что Онопко был центральным защитником. Ему незачем было конкурировать с форвардами.
ОтветMoonraker91
По секрету скажу тебе, что Онопко был центральным защитником. Ему незачем было конкурировать с форвардами.
Куман как бы защ)
Роналдиньо то иконой стиля был с голливудской внешностью)
Если им Онопко похож на колхозника, на кого же тогда Федька-колхозник похож?
Тоже смешно, ведь он вообще никому не нужен был там
Рюдигер играл и норм, с его улыбкой джокера то
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