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  4. РФС изменил название решающего матча Кубка России: вместо Суперфинала будет финал. Финалы Пути РПЛ и Пути регионов стали полуфиналами

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РФС изменил название решающего матча Кубка России: вместо Суперфинала будет финал. Финалы Пути РПЛ и Пути регионов стали полуфиналами
РФС переименовал решающий матч Кубка России – из Суперфинала в финал.

РФС утвердил изменения в регламент Fonbet Кубка России.

«Соревнование пройдет в три стадии: на первой участники Пути РПЛ проведут групповой турнир, а в Пути регионов запланировано шесть отборочных раундов. На второй стадии участники продолжат выступление в формате плей-офф. Третьей стадией станет финал, состоящий из одного матча.

На второй стадии розыгрыша изменены названия раундов. Теперь плей-офф начинается со стадии 1/8 финала. Решающий матч турнира – единственная игра, которая называется финалом. Его участники определяются по итогам 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов. Ранее эти стадии назывались, соответственно, финалами Пути РПЛ и Пути регионов, а матч за главный трофей – Суперфиналом.

Изменены правила определения принимающих клубов во всех раундах верхней сетки, а также части матчей нижней сетки. 

В 1/8 финала Пути РПЛ первый матч на своем поле проводит клуб, занявший второе место в своей группе по итогам группового раунда. В каждой паре 1/4 и 1/2 финала плей-офф им будет клуб, набравший меньшее количество очков по сравнению с соперником по итогам группового раунда Пути РПЛ. В случае равенства очков в расчет принимаются дополнительные показатели. На вторых этапах 1/8 и 1/4 финала дома проведут не клубы РПЛ, а если будут встречаться два клуба РПЛ, то хозяином поле будет клуб, вылетевший из верхней сетки с соответствующей стадии», – говорится в сообщении РФС.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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Комментарии

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Невероятные инновации и модернизация!
Ответ0mertas626
Невероятные инновации и модернизация!
Наверное это ИИ посодействовал. Иначе даже непонятно, как смогли до такого додуматься.
Ответ0mertas626
Невероятные инновации и модернизация!
Люди работают, стараются на благо нашего спорта, а вы обесцениваете.. 😁
РФС занимается переставлением кроватей в борделе)
ОтветАлистер
РФС занимается переставлением кроватей в борделе)
Зря Вы так на этом 20-30 млн вполне себе можно поднять ).
ОтветT622222
Зря Вы так на этом 20-30 млн вполне себе можно поднять ).
Распишешь схему?
да, это логично
Верное решение 👍 Суперфинал даже звучит глупо.
ОтветMr. Si
Верное решение 👍 Суперфинал даже звучит глупо.
Ну это термин, который пришёл вместе с той системой, которую используют (double elimination). Он звучит скорее непривычно.
надеюсь когда-то еврокубки вернутся. и кубок придет обратно к старому формату
Что Рудковская, ой гном гномыч думает на этот счёт?
ОтветavcgloronalduMU
Что Рудковская, ой гном гномыч думает на этот счёт?
Скоро узнаем, Спортс уже звонит ему )))
Вообще не понимаю почему не могли оставить Кубок России в покое и просто добавить Кубок Лиги для команд РПЛ. Сколько эмоций получали раньше маленькие команды из регионов, когда к ним приезжал кто-то из Вышки. А сейчас это уничтожили практически
Те же яйца, только вид сбоку
Финал виннеров, финал лузеров, грандфинал.
Люди работают ,важные решения принимают
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