РФС изменил название решающего матча Кубка России: вместо Суперфинала будет финал. Финалы Пути РПЛ и Пути регионов стали полуфиналами

РФС переименовал решающий матч Кубка России – из Суперфинала в финал.

РФС утвердил изменения в регламент Fonbet Кубка России.

«Соревнование пройдет в три стадии: на первой участники Пути РПЛ проведут групповой турнир, а в Пути регионов запланировано шесть отборочных раундов. На второй стадии участники продолжат выступление в формате плей-офф. Третьей стадией станет финал, состоящий из одного матча.

На второй стадии розыгрыша изменены названия раундов. Теперь плей-офф начинается со стадии 1/8 финала. Решающий матч турнира – единственная игра, которая называется финалом. Его участники определяются по итогам 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов. Ранее эти стадии назывались, соответственно, финалами Пути РПЛ и Пути регионов, а матч за главный трофей – Суперфиналом.

Изменены правила определения принимающих клубов во всех раундах верхней сетки, а также части матчей нижней сетки.

В 1/8 финала Пути РПЛ первый матч на своем поле проводит клуб, занявший второе место в своей группе по итогам группового раунда. В каждой паре 1/4 и 1/2 финала плей-офф им будет клуб, набравший меньшее количество очков по сравнению с соперником по итогам группового раунда Пути РПЛ. В случае равенства очков в расчет принимаются дополнительные показатели. На вторых этапах 1/8 и 1/4 финала дома проведут не клубы РПЛ, а если будут встречаться два клуба РПЛ, то хозяином поле будет клуб, вылетевший из верхней сетки с соответствующей стадии», – говорится в сообщении РФС.