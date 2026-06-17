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  4. Американка Пенсо будет судить матч Чехии и ЮАР на ЧМ-2026. Она станет второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ после Фраппар

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Американка Пенсо будет судить матч Чехии и ЮАР на ЧМ-2026. Она станет второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ после Фраппар
Американска Тори Пенсо станет второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ.

Американка Тори Пенсо станет второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира в качестве главного арбитра.

39-летняя рефери назначена на матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР. Игра пройдет завтра, 18 июня, в Атланте.

Таким образом, Пенсо станет второй женщиной, судившей матчи мужского чемпионата мира. Первой женщиной-арбитром на турнире стала француженка Стефани Фраппар – она обслуживала матч Германии и Коста-Рики на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЧемпионат мира по футболу
logoсудьи
logoСтефани Фраппар
logoСборная Чехии по футболу
Тори Пенсо
logoСборная ЮАР по футболу
женский футбол

Комментарии

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Всегда есть шанс, что матч остудит трансвестит, так что, баба- не так уж страшно. Лучше, чем Марчиняк, по крайней мере.
ОтветRuscello
Всегда есть шанс, что матч остудит трансвестит, так что, баба- не так уж страшно. Лучше, чем Марчиняк, по крайней мере.
Негр на инвалидной коляске 🤜🤛
ОтветRuscello
Всегда есть шанс, что матч остудит трансвестит, так что, баба- не так уж страшно. Лучше, чем Марчиняк, по крайней мере.
Марциняк еще норм, а вот куча африканских заряженных судей очень даже смущает
Эта Пенсо футбольный человек?
Ни стыда,ни совести,ни фото...
ОтветАндрей. С
Вот) https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIF.SDDPjWM36Tc5YCthrJzr4A?r=0&cb=thfvnextfalcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3
Фото как из рекламы Лакоста.
Не показывайте это Декстеру)
Не совсем понимаю. Если её пригласили судить потому, что она - одна из лучших, почему мужчины не судят женский чемпионат? ЧМ среди женских команд - никому не нужный турнир, где не обяз собирать лучших арбитров ФИФА? Нет ли здесь сексизма?
Удачи, ######🥹
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