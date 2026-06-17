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  4. Виктор Онопко: «Человек тупеет, когда сидит в соцсетях, это снижает концентрацию. У меня нет ни одной странички. Любовь футболистов к играм не разделяю – это вредно»

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Виктор Онопко: «Человек тупеет, когда сидит в соцсетях, это снижает концентрацию. У меня нет ни одной странички. Любовь футболистов к играм не разделяю – это вредно»
Виктор Онопко: человек тупеет, смотря ролики в соцсетях.

Тренер сборной России Виктор Онопко назвал зависимрость от соцсетей большой проблемой современного общества.

–  Футболист должен отвлекаться, иначе можно закопаться в себе. Можно хотя бы в кино сходить, если театр и книги неинтересны. Но главное не сидеть дома у компьютера. Я вот эту любовь футболистов к играм не разделяю – это вредно. Никому не советую. Лучше сходить в парк, погулять или посетить какое-то мероприятие. У нас в стране столько театров, столько всего. Возможностей куча.

– «Театр» молодежи – это соцсети. Чувствуете, что молодые футболисты зависимы?

– Да. Это большая проблема не только для футболистов, но и всех нас. Мои дети тоже сидят в телефонах, хоть и не так много. Чего уж там дети – и взрослые этим страдают. Люди все время ковыряются в телефонах, даже на прогулку выходят с ними и друг другу в глаза не смотрят. Я считаю, что человек тупеет, когда сидит в соцсетях, смотрит эти короткие ролики. Это снижает концентрацию внимания, негативно влияет на жизнь. Нужно исключить эту привычку, искать другие способы отвлечься.

– У вас нет никаких соцсетей?

– Нет. Я это вообще не люблю и не понимаю. Ни одной странички в популярных соцсетях у меня нет. Пользуюсь только мессенджерами для общения.

– Как вы решаете эту проблему с молодыми игроками?

– Ну, на тренировках и на играх такой проблемы нет, а что человек делает дома, ты не можешь знать. Просто я могу увидеть, что игрок потерял концентрацию, стал отвлеченным. Тогда могу что-то сказать, спросить. Но в любом случае контроль должен начинаться дома, в школе. А то взрослому 30-летнему футболисту ты же не скажешь не сидеть в соцсетях… У него же там подписчики, еще кто-то, – сказал Онопко.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
психология
соцсети
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Онопко
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Его поколение в карты рубилось в номерах, какие театры, музеи...
ОтветКонстантин Кв
Его поколение в карты рубилось в номерах, какие театры, музеи...
И бухали как лошади
ОтветКонстантин Кв
Его поколение в карты рубилось в номерах, какие театры, музеи...
Онопко человек интеллигентный, поэтому не может сказать - «покупайте алкоголь, карты и играйте на деньги». Книги, театр, концентрация, Родина! 😁
Есть хорошее русское слово - мера, во всём должна быть мера
И от сидения на спортсе тоже
ОтветБрэд Либил
И от сидения на спортсе тоже
Концентрация внимания улучшается от стрельбы в тире, причем, в момент прицеливания. В остальном она только ухудшается примерно от всего.. 😁
Прошёл Диско Элизиум и отупел
Три человека в студию не набрать нормальных экспертов из вашего поколения, а ты говоришь нынешние тупеют..
ОтветSpaten
Три человека в студию не набрать нормальных экспертов из вашего поколения, а ты говоришь нынешние тупеют..
Так все поумирали или спились и опять таки набирают своих за откат по блату часто
Да вообще всё новое - вредное. Лучше давай водки в гараже попьём
ОтветПавел Нестеров
Да вообще всё новое - вредное. Лучше давай водки в гараже попьём
вредное не все новое, а все без берегов. та же водка — есть огромная разница в последствиях между 100 грамм и литром. да даже простой воды можно упиться до серьезных проблем.
то же самое и с соцсетями. неумеренное потребление чего угодно приводит к проблемам.
ОтветПавел Нестеров
Да вообще всё новое - вредное. Лучше давай водки в гараже попьём
Пошли)
Хотя это может показаться брюзжанием, по факту именно так, ну, с купюрами. Для общения есть мессенджеры, никто не отменял ютьюбчик, где полно интересного контента, но рилсы и шортсы в основном это аналог думскроллинга, чтобы только время убивать не думая.
Глупое утверждение, игры играм рознь. Еще глупее попытка поставить театр выше игр.
У той сборной России не было соцсетей и компьютерных игр, но почему-то регулярно случалась "потеря концентрации"!)))
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