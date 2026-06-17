Виктор Онопко: «Человек тупеет, когда сидит в соцсетях, это снижает концентрацию. У меня нет ни одной странички. Любовь футболистов к играм не разделяю – это вредно»

Виктор Онопко: человек тупеет, смотря ролики в соцсетях.

Тренер сборной России Виктор Онопко назвал зависимрость от соцсетей большой проблемой современного общества.

– Футболист должен отвлекаться, иначе можно закопаться в себе. Можно хотя бы в кино сходить, если театр и книги неинтересны. Но главное не сидеть дома у компьютера. Я вот эту любовь футболистов к играм не разделяю – это вредно. Никому не советую. Лучше сходить в парк, погулять или посетить какое-то мероприятие. У нас в стране столько театров, столько всего. Возможностей куча.

– «Театр» молодежи – это соцсети. Чувствуете, что молодые футболисты зависимы?

– Да. Это большая проблема не только для футболистов, но и всех нас. Мои дети тоже сидят в телефонах, хоть и не так много. Чего уж там дети – и взрослые этим страдают. Люди все время ковыряются в телефонах, даже на прогулку выходят с ними и друг другу в глаза не смотрят. Я считаю, что человек тупеет, когда сидит в соцсетях, смотрит эти короткие ролики. Это снижает концентрацию внимания, негативно влияет на жизнь. Нужно исключить эту привычку, искать другие способы отвлечься.

– У вас нет никаких соцсетей?

– Нет. Я это вообще не люблю и не понимаю. Ни одной странички в популярных соцсетях у меня нет. Пользуюсь только мессенджерами для общения.

– Как вы решаете эту проблему с молодыми игроками?

– Ну, на тренировках и на играх такой проблемы нет, а что человек делает дома, ты не можешь знать. Просто я могу увидеть, что игрок потерял концентрацию, стал отвлеченным. Тогда могу что-то сказать, спросить. Но в любом случае контроль должен начинаться дома, в школе. А то взрослому 30-летнему футболисту ты же не скажешь не сидеть в соцсетях… У него же там подписчики, еще кто-то, – сказал Онопко.