Анри выпучил глаза от удивления после слов Ибрагимовича в студии Fox Sports. Реакция француза вновь стала мемом

Анри выпучил глаза от удивления после слов Ибрагимовича в студии Fox Sports.

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри вновь стал героем мемов и шуток в социальных сетях.

В интернете завирусился фрагмент эфира Fox Sports, в котором экс-футболист «Арсенала » и «Барселоны» необычно отреагировал на высказывание Златана Ибрагимовича.

Анри, Ибрагимович и бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступают экспертами в аналитической программе о ЧМ-2026 .

Во время обсуждения игры сборной Франции во втором тайме матча против Сенегала (3:1) Лалас охарактеризовал команду Дидье Дешама термином arrogance – самоуверенность, самонадеянность, высокомерие.

Ибрагимович, в свою очередь, не согласился с такой оценкой, заявив, что речь идет скорее о confidence – уверенности и вере в собственные силы.

«Невежественные назовут это самонадеянностью, а мыслящие – уверенностью», – сказал швед.

В этот момент камера зафиксировала эмоциональную реакцию Анри – он заметно расширил глаза от удивления. Вероятно, француз воспринял реплику Ибрагимовича как адресованную Лаласу, что и стало поводом для столь сильного удивления.

Анри потерял дар речи после оскорбительной реплики в эфире Fox Sports. Реакция француза разошлась на мемы