ФИФА пригласила столкнувшуюся с расизмом блогершу из Кореи Ino Cat на матч с Мексикой. Он пройдет под знаком борьбы с разжиганием ненависти

ФИФА пригласила столкнувшуюся с расизмом блогершу из Кореи Ino Cat на матч ЧМ.

ФИФА пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ino Cat, на матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Южной Кореи и Мексики.

Организация сообщила, что девушка посетит игру 19 июня в Гвадалахаре. День матча пройдет под знаком Международного дня борьбы с разжиганием ненависти, а блогер примет участие в мероприятиях, посвященных уважению и инклюзивности.

Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время матча Южная Корея – Чехия (2:1). Ino Cat снимала видео с трибун для соцсетей, когда один из болельщиков позади нее показал расистский жест – пальцами растянул уголки глаз.

Мексиканские СМИ и пользователи соцсетей осудили поведение мужчины. Многие местные фанаты начали писать блогерше слова поддержки и извинения.

Сама Ino Cat поблагодарила людей за поддержку и заявила, что продолжит рассказывать о хороших сторонах Мексики.

Позже мексиканские СМИ установили личность мужчины, попавшего на видео. Им оказался Улисес Берналь. На фоне скандала он объявил, что уйдет в отставку с руководящей должности в отраслевой ассоциации.