Лионель Месси: «Считаться одним из лучших в истории – невероятный комплимент. Бог многое мне дал, не могу просить о большем»

Месси: считаться одним из лучших в истории – невероятный комплимент.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что счастлив, что его считают одним из лучших футболистов в истории.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Аргентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

«Я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть. Как я уже много раз говорил, слава Богу за это, он многое мне дал. Теперь главное – наслаждаться этим. Я не зациклен на том, чтобы быть первым, вторым, третьим...

Думаю, считаться одним из лучших в истории – это невероятный комплимент. Это потрясающе. Со всеми, кто играет в футбол, со всеми гигантами, игроками, которые приходили и уходили… Быть среди лучших в футболе – это невероятно. Я счастлив быть в числе лучших и благодарен за все, чего мне удалось достичь», – сказал Меccи.