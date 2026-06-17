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Лионель Месси: «Считаться одним из лучших в истории – невероятный комплимент. Бог многое мне дал, не могу просить о большем»
Месси: считаться одним из лучших в истории – невероятный комплимент.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что счастлив, что его считают одним из лучших футболистов в истории.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Аргентина обыграла Алжир со счетом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

«Я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть. Как я уже много раз говорил, слава Богу за это, он многое мне дал. Теперь главное – наслаждаться этим. Я не зациклен на том, чтобы быть первым, вторым, третьим...

Думаю, считаться одним из лучших в истории – это невероятный комплимент. Это потрясающе. Со всеми, кто играет в футбол, со всеми гигантами, игроками, которые приходили и уходили… Быть среди лучших в футболе – это невероятно. Я счастлив быть в числе лучших и благодарен за все, чего мне удалось достичь», – сказал Меccи.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии

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Даже Месси адекватней своей фанбазы.
Роналду, Роналдо, Пеле, Марадона, Месси. Можно спорить кто лучше. У каждого есть свои преимущества.
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