Черданцев пожаловался, что на Кинопоиске указывают счет матчей ЧМ-2026 на превью: «Это убивает интригу!» Сервис ответил: «Георгий, есть настройка, отключающая счет. С сезона-2024/25 😉»

Георгий Черданцев призвал не показывать счет матчей ЧМ на превью.

Кинопоиск ответил на просьбу комментатора «Матч ТВ » Георгия Черданцева .

«Я обращаюсь ко всем модераторам, или там как вас зовут, площадок в Интернете, где показывают футбол. Коллеги! Не нужно указывать счет на иконке матча!

Спортивный болельщик отличается тем, что его интересует именно спортивная интрига, не столько как это было, а как развивались события, их последовательность и чем все закончилось. Наличие итогового счета на афише матча, даже который уже состоялся, убивает для зрителя главное – интригу! Тем более многие матчи проходят ночью, и нормальные люди в это время спят, а потом хотят посмотреть матч в записи, не зная счет! Чемпионат только начался, надеюсь, этот несложный вопрос можно оперативно решить», – написал Черданцев в телеграм-канале 14 июня.

Сегодня комментатор выложил скриншот с сайта Кинопоиска, где на превью записи матча Аргентины и Алжира указан счет (3:0).

«Опять. Ну просили же этого не делать! Зачем указан счет?! Только я хотел спокойно посмотреть игру, все настроение пропало сразу. Не так уже интересно 🤬🤬🤬», – заявил Черданцев.

Кинопоиск ответил на недовольство комментатора.

«Георгий, специально для фанатов, которые часто смотрят спорт в записи, мы сделали настройку, позволяющую отключить счет, ей активно пользуются с сезона-2024/25 😉», – написали в телеграм-канале сервиса.

«Спасибо, понятно», – отреагировал Черданцев.

Перед стартом ЧМ-2026 «Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о трансляциях матчей турнира.