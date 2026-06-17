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  4. Черданцев пожаловался, что на Кинопоиске указывают счет матчей ЧМ-2026 на превью: «Это убивает интригу!» Сервис ответил: «Георгий, есть настройка, отключающая счет. С сезона-2024/25 😉»

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Черданцев пожаловался, что на Кинопоиске указывают счет матчей ЧМ-2026 на превью: «Это убивает интригу!» Сервис ответил: «Георгий, есть настройка, отключающая счет. С сезона-2024/25 😉»
Георгий Черданцев призвал не показывать счет матчей ЧМ на превью.

Кинопоиск ответил на просьбу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

«Я обращаюсь ко всем модераторам, или там как вас зовут, площадок в Интернете, где показывают футбол. Коллеги! Не нужно указывать счет на иконке матча!

Спортивный болельщик отличается тем, что его интересует именно спортивная интрига, не столько как это было, а как развивались события, их последовательность и чем все закончилось. Наличие итогового счета на афише матча, даже который уже состоялся, убивает для зрителя главное – интригу! Тем более многие матчи проходят ночью, и нормальные люди в это время спят, а потом хотят посмотреть матч в записи, не зная счет! Чемпионат только начался, надеюсь, этот несложный вопрос можно оперативно решить», – написал Черданцев в телеграм-канале 14 июня.

Сегодня комментатор выложил скриншот с сайта Кинопоиска, где на превью записи матча Аргентины и Алжира указан счет (3:0).

«Опять. Ну просили же этого не делать! Зачем указан счет?! Только я хотел спокойно посмотреть игру, все настроение пропало сразу. Не так уже интересно 🤬🤬🤬», – заявил Черданцев.

Кинопоиск ответил на недовольство комментатора.

«Георгий, специально для фанатов, которые часто смотрят спорт в записи, мы сделали настройку, позволяющую отключить счет, ей активно пользуются с сезона-2024/25 😉», – написали в телеграм-канале сервиса.

«Спасибо, понятно», – отреагировал Черданцев.

Перед стартом ЧМ-2026 «Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о трансляциях матчей турнира.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoМатч ТВ
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Получается если бы не Черданцев, то я бы никогда не узнал об этой настройке. Благодарю.
Ответericssons
Получается если бы не Черданцев, то я бы никогда не узнал об этой настройке. Благодарю.
Я бы даже отметил, что это лучшая рекламная интеграция Георгия )
ну и куда нажимать, где эта настройка? у меня тв на веб ос, не нашел такого
ОтветUncleMaks
ну и куда нажимать, где эта настройка? у меня тв на веб ос, не нашел такого
На телефоне в приложении КП отключи и радуйся жизни
ОтветUncleMaks
ну и куда нажимать, где эта настройка? у меня тв на веб ос, не нашел такого
эта настройка находится в настройках аккаунта. После включения на всех устройствах этого аккаунта счет не будет показываться до открытия трансляции (во время матча)
А ваши комментаторы на Матч ТВ начинают свои утренние репортажи с сообщения результатов предыдущих (ночных) матчей.
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
А ваши комментаторы на Матч ТВ начинают свои утренние репортажи с сообщения результатов предыдущих (ночных) матчей.
Ну, если это новости спорта идут или передача про ЧМ - то весьма логично)
ОтветVedved
Ну, если это новости спорта идут или передача про ЧМ - то весьма логично)
Не про новости речь, умник. Комментатор одного матча рассказывает про авторов голов в предыдущих матчах игрового дня.
В настройках есть, да
Я правда из тех кому пофиг в целом на то показывают или нет, но ладно
Это тебе чердвнцев не про зенит рассказывать. Тут думать надо. без методички никак?!
А на ОККО такая есть? А то бесит что там сразу счет видно на превью.
Ответluxa again
А на ОККО такая есть? А то бесит что там сразу счет видно на превью.
Есть
Ответluxa again
А на ОККО такая есть? А то бесит что там сразу счет видно на превью.
Оказывается есть! Самая полезная новость за историю спортса.
Даа, это прям позорно. Такая настройка должна стоять по умолчанию или быть на видном месте - откуда толпа новых подписчиков должна об этом всём знать?
Это очень тупо со стороны сервиса. Проблема в том, как это работает по умолчанию. Счет должен быть выключен, а "настройка" должна позволять его включить, а не наоборот. Рядовой зритель не начинает знакомство с сервисом с настроек, он сразу заходит на вкладку матчей. Почему-то такая простая вещь Кинопоиску в голову до сих пор не пришла.
ОтветCearvm
Это очень тупо со стороны сервиса. Проблема в том, как это работает по умолчанию. Счет должен быть выключен, а "настройка" должна позволять его включить, а не наоборот. Рядовой зритель не начинает знакомство с сервисом с настроек, он сразу заходит на вкладку матчей. Почему-то такая простая вещь Кинопоиску в голову до сих пор не пришла.
ОНИ ТАМ УМНЫЕ ЛЮДИ

Это и так понятно, то что вы написали должно быть базой
С какого на матч ТВ интершум как доп функция ща деньги? Зато два флудиста комментатора идут в комплекте бесплатно, лучше наоборот
ОтветavcgloronalduMU
С какого на матч ТВ интершум как доп функция ща деньги? Зато два флудиста комментатора идут в комплекте бесплатно, лучше наоборот
Даже за адену на РПЛ нет добавили интершум, Аксенова либо терпи, либо без звука

Интер вроде только на сборные добавляют
ОтветavcgloronalduMU
С какого на матч ТВ интершум как доп функция ща деньги? Зато два флудиста комментатора идут в комплекте бесплатно, лучше наоборот
Нужно раскошелиться,чтобы не слышать Жору-Отсосао,Гиеныча,Шнягина и и другую гоп-компанию
А Жоре есть какое-то дело до счета? По его комментированию понятно, что его не особо интересует футбол и он его не смотрит
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