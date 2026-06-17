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  4. «Реал» представил в УЕФА письмо по делу Негрейры: «Ситуация серьезно подрывает доверие к футболу и его институтам. Призываем немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство»

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«Реал» направил в УЕФА письмо по делу Негрейры: «Ситуация серьезно подрывает доверие к футболу и его институтам. Призываем немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство»
«Реал» направил в УЕФА письмо по делу Негрейры.

«Реал» объявил, что направил письмо по делу Негрейры в дисциплинарные органы УЕФА.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«В письме клуб проинформировал УЕФА о наличии веских доказательств, которые убедительно подтверждают уже известные факты о долговременных непрозрачных платежах, не имеющих под собой каких-либо поддающихся проверке оснований, от «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации, через различные корпоративные структуры.

«Реал» подчеркивает, что, с точки зрения спортивного дисциплинарного законодательства, эти факты представляют собой систематический и чрезвычайно серьезный риск для целостности соревнования, поскольку они свидетельствуют о существовании структуры неправомерного влияния на судейский корпус, несовместимой с базовыми принципами равенства, нейтралитета, беспристрастности и непредсказуемости спортивных результатов.

В этой связи «Реал» призвал немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство, инициированное УЕФА ранее, считая неприемлемым сохранение подобной ситуации на протяжении долгого времени, поскольку ее продолжение серьезно подрывает доверие к футболу, его институтам и лидерам. Поэтому клуб требует решительного, образцового и немедленного реагирования в спортивной сфере, независимо от продолжающегося судебного разбирательства.

По этой причине наш клуб просит УЕФА в рамках своей независимой компетенции принять соответствующие дисциплинарные и восстановительные меры для обеспечения честности, прозрачности и надлежащего проведения соревнований. Это ни при каких обстоятельствах не должно подменять роль государственных судебных органов или препятствовать уголовной квалификации фактов. В связи с этим «Реал», выступая в качестве частного обвинителя в продолжающемся уголовном разбирательстве, продолжит предпринимать необходимые юридические действия на каждом процессуальном этапе, как это делалось с самого начала.

«Реал» подтверждает свою приверженность защите основных ценностей спорта и продолжит предпринимать все необходимые действия для обеспечения того, чтобы инциденты подобного рода не оставались безнаказанными», – говорится в заявлении «Реала».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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