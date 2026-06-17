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Ибрагимович прошел детектор лжи: заявил, что сильнее Холанда, Кейна и Анри, и признался, что не простил Гвардиолу
Ибрагимович прошел детектор лжи.

Бывший нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович стал участником ток-шоу FOX Sports, где ответил на серию вопросов на детекторе лжи.

Ведущий Джеймс Корден задавал экс-футболисту провокационные вопросы, а специалист по полиграфу оценивал правдивость ответов.

Один из первых вопросов касался внешности. Ибрагимович заявил, что считает себя самым красивым мужчиной, когда-либо игравшим на чемпионатах мира, однако полиграф показал, что ответ был неправдивым.

Затем Златана спросили, считает ли он себя более сильным футболистом, чем Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Тьерри Анри.

«Да», – ответил швед.

По версии полиграфа, этот ответ оказался правдой.

Также Ибрагимовича спросили о бывшем главном тренере «Барселоны» Пепе Гвардиоле. На вопрос, простил ли он испанского специалиста, Златан ответил отрицательно. Эксперт подтвердил, что футболист говорил искренне.

Одним из последних стал вопрос о чаевых в США. Ибрагимович признался, что обычно их не оставляет, и этот ответ также был признан правдивым.

Полный разговор Ибрагимовича на детекторе лжи с русским переводом – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

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Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс’‘
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Комментарии

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Так никто и не сомневался что Ибра верит что он лучше Холланда, Анри и Кейна, причём вместе взятых😎
Холанд вчера за 20 минут сделал то, что Златан не смог за 2 ЧМ)
И чем удивили? Это же Ибра! Вы б ещё Мостового на полиграфе продегустировать.
Почему в тегах Родина Москва? Мы чего-то не знаем?
Ну если даже мультимиллионер не оставляет чаевые, то с нас какой спрос)
Он точно не сильнее Анри и никогда не был
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