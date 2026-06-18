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Red Finch 0.0 организует бесплатные просмотры матчей ЧМ-2026 в популярных барах Москвы

Российский премиальный бренд Red Finch 0.0 становится спонсором футбольных трансляций «Матч ТВ» и организует точки притяжения для ценителей футбола.

Бренд создает уникальное пространство для болельщиков и превращает популярные бары Москвы в ключевые места футбольной культуры. В проекте участвуют знаковые локации: легендарный бар болельщиков «Лига Пап» на Лубянке и популярное место – «ДЕПО» на Лесной.

Публичные просмотры охватят все значимые футбольные события летнего сезона. Они пройдут: 

07.07 – 1/8 Финала в «ДЕПО»
10.07 – 1/4 Финала в «ДЕПО»
14.07 – 1/2 Финала в «Лиге Пап», «ДЕПО»
15.07 – 1/2 Финала 1/2 Финал в «Лиге Пап», «ДЕПО»
19.07 – Финал 1/2 Финала в «Лиге Пап»

Вход на трансляции свободный по предварительной брони.

В каждой локации организаторы создадут атмосферу стадиона: брендированные зоны, совместные просмотры ключевых матчей, приглашенные комментаторы, розыгрыши и интерактивы от Red Finch 0.0. Одним из ключевых событий сезона станет Открытый футбольный фан-фест, который пройдет 19 июля в «ДЕПО» на Лесной.

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Опубликовано: Sports
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