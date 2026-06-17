«Реал» интересуется Бастони. «Интер» просит за защитника не менее 70 млн евро (GdS)
«Реал» может подписать Бастони.
«Реал» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони.
По информации La Gazzetta dello Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес спрашивал о Бастони у главы «нерадзурри» Беппе Маротты на матче легенд клубов, который прошел на «Сантьяго Бернабеу» в минувшую субботу.
Сообщается, что «Интер» оценивает Бастони не менее чем в 70 миллионов евро – такие же требования миланцы предъявляли ранее в переговорах с «Барселоной». Окончательное решение по защитнику «Реал» примет после обсуждения потенциального трансфера с Жозе Моуринью.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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