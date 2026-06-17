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  4. «Реал» интересуется Бастони. «Интер» просит за защитника не менее 70 млн евро (GdS)

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«Реал» интересуется Бастони. «Интер» просит за защитника не менее 70 млн евро (GdS)
«Реал» может подписать Бастони.

«Реал» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони.

По информации La Gazzetta dello Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес спрашивал о Бастони у главы «нерадзурри» Беппе Маротты на матче легенд клубов, который прошел на «Сантьяго Бернабеу» в минувшую субботу.

Сообщается, что «Интер» оценивает Бастони не менее чем в 70 миллионов евро – такие же требования миланцы предъявляли ранее в переговорах с «Барселоной». Окончательное решение по защитнику «Реал» примет после обсуждения потенциального трансфера с Жозе Моуринью.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoвозможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoАлессандро Бастони
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoБеппе Маротта
logoФлорентино Перес
logoЖозе Моуринью

Комментарии

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Они в курсе что если покупать всех, кем интересуется барса, они не станут играть как они?
ОтветSlavenskiy
Они в курсе что если покупать всех, кем интересуется барса, они не станут играть как они?
А кто первым интересовался им? Уверен, там кроме Реала ещё ряд клубов, а не только "о великая барса"
Ответjandarmia
А кто первым интересовался им? Уверен, там кроме Реала ещё ряд клубов, а не только "о великая барса"
Как минимум слухи об интересе барсы были раньше. Как и с кокорельей и бернарду
Походу Реал уволил скаутов и просто покупает тех кого хочет Барселона😅
Прекратите троллить Барсу 😃
Это потеря потерь будет, жмоты из оактри хрен дадут денег на равнозначную замену.
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