«Реал» интересуется Бастони. «Интер» просит за защитника не менее 70 млн евро (GdS)

«Реал» может подписать Бастони.

«Реал» интересуется защитником «Интера » Алессандро Бастони .

По информации La Gazzetta dello Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес спрашивал о Бастони у главы «нерадзурри» Беппе Маротты на матче легенд клубов, который прошел на «Сантьяго Бернабеу» в минувшую субботу.

Сообщается, что «Интер» оценивает Бастони не менее чем в 70 миллионов евро – такие же требования миланцы предъявляли ранее в переговорах с «Барселоной». Окончательное решение по защитнику «Реал » примет после обсуждения потенциального трансфера с Жозе Моуринью.