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  4. Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»

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Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Месси: я достиг всего, о чем мечтал.

Лионель Месси заявил, что достиг всего, о чем мечтал.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0). Месси забил все три гола своей команды.

«Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус. Мне повезло осуществить все свои мечты, или даже достичь большего, чем я когда-либо мечтал, – как в профессиональном, так и в личном плане», – сказал Месси.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛионель Месси
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logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами

Комментарии

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Ты не смог забить Рубину за 4 матча. Как ты с этим будешь жить?
ОтветВиталий Вaсильченко
Ты не смог забить Рубину за 4 матча. Как ты с этим будешь жить?
И не выиграл кубок Франции!
ОтветВиталий Вaсильченко
Ты не смог забить Рубину за 4 матча. Как ты с этим будешь жить?
Да Величайший футболист всех времен Лео Месси 18.12.2022 🏆🥇👑🇦🇷 не забил рубину это факт, но твой коммент выглядит как самоутешителный и огнетушителный 🤣🤣🤣
у Месси никакого давления на этом ЧМ, все гештальты закрыты, можно играть в свое удовольствие. может позитивно сказаться на общем итоге, особенно если остальная команда поможет
ОтветJURAVLI
у Месси никакого давления на этом ЧМ, все гештальты закрыты, можно играть в свое удовольствие. может позитивно сказаться на общем итоге, особенно если остальная команда поможет
Конечно никакого давления, можно открытыми шипами в икру заехать и тебя не удалят, полная свобода действий
ОтветJURAVLI
у Месси никакого давления на этом ЧМ, все гештальты закрыты, можно играть в свое удовольствие. может позитивно сказаться на общем итоге, особенно если остальная команда поможет
Да. По-настоящему счастливый человек и спортсмен. Наверняка заслужил.
Не многим такого достигаю.
что-то я не припоминаю победы Месси в ФНЛ, еще есть куда расти.
Нее, это кешбэк)
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