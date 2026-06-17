Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Месси: я достиг всего, о чем мечтал.
Лионель Месси заявил, что достиг всего, о чем мечтал.
В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0). Месси забил все три гола своей команды.
«Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус. Мне повезло осуществить все свои мечты, или даже достичь большего, чем я когда-либо мечтал, – как в профессиональном, так и в личном плане», – сказал Месси.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?9188 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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Не многим такого достигаю.