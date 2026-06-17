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  4. Онопко о том, что Мостовой делит людей на футбольных и нефутбольных: «Я против этого. Многие великие игроки не смогут быть тренерами. Слуцкий – не менее футбольный человек, чем все мы»

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Онопко о том, что Мостовой делит людей на футбольных и нефутбольных: «Я против этого. Многие великие игроки не смогут быть тренерами. Слуцкий – не менее футбольный человек, чем все мы»
Онопко – Мостовому: Слуцкий – не менее футбольный человек, чем все мы.

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил высказывания бывшего полузащитника «Сельты» Александра Мостового про нефутбольных людей.

– Как вы реагируете на критику Александра Мостового в адрес сборной, вашего штаба?

– Абсолютно спокойно. Александр может говорить все, что думает. Но я его мнение не разделяю. Есть много критиков, но мне важно то, что у нас внутри происходит. А не то, что они говорят. 

– Мостовой разделяет людей на «футбольных» и «нефутбольных». Вы тоже так делаете?

– Нет, я категорически против этого. В Испании у меня был тренер Фернандо Васкес, школьный учитель математики. Я видел его работу, это настоящий профессионал. И таких примеров полно. Также есть много великих футболистов, которые не смогут быть тренерами. Это другая работа, тебе нужно забыть, что ты футболист, забыть о своих заслугах и титулах. Футболисты и так знают, кто ты. Мостовой много всего говорил о Слуцком, о Мусаеве.

– Да.

– Я этого не понимаю. Подожди, ну Слуцкий три раза стал чемпионом России с ЦСКА, дважды выиграл Кубок, Суперкубок. Семь титулов в России, в Китае он тоже выигрывал трофеи. Все знают, как Слуцкий начинал карьеру, как получил травму, спасая кошку. Он не менее футбольный человек, чем все мы. Леонид Викторович с детства был поглощен футболом и до сих пор работает. Так что с Мостовым я не согласен, но он имеет право на свое мнение, – сказал Онопко.

Мусаева не раздражают реплики Мостового о «нефутбольном человеке»: «Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем»

Мостовой про Мусаева: «Просто хамло, по лицу видно. Я таких отличников в школе пинками гонял. У Мурада даже совести не хватило уйти в отставку после провала. Нет, #####, они держатся»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoМурад Мусаев
logoШанхай Шэньхуа
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Комментарии

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Мостовой: Кого вы спрашиваете, Онопко?! Он же в Овьедо играл, а не в Сельте! Да к тому же вообще лысый!
Слава богу, не все ещё Мостовые. Это утешает.
Скорее мнение имеет право на Мостового.
От ворот до ворот у Онопко нет шансов против Мостового!
Выписан из списка футбольных людей задним числом.
Мой месси футбольный человек выиграл 8 золотых мечей кубок мира и олимпийское золото
роналду нефутбольный человек имеет накрученый инстаграм детей из пробирки от сурогата и плохой вкус на машины о которых постояно расказывает в ютьюбе.
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