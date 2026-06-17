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  4. Украинский беспилотник попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. Погибла женщина, 7 человек ранены

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Украинский беспилотник попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. Погибла женщина, 7 человек ранены

Беспилотник попал в автобус гомельской детской футбольной команды. Это произошло в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик», – цитирует Ковальчука «РИА Новости» со ссылкой на его канал в «Максе».

В салоне было 44 пассажира, из них 28 – спортсмены из ДЮСШ №2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая футболистов. Семь человек ранены, включая пятерых детей, состояние одного из них тяжелое.
 
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
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детский футбол

Комментарии

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очередной террористический акт фашистского обезумевшего режима
ОтветTollie
очередной террористический акт фашистского обезумевшего режима
О, уже минуса есть у этого комментария, тут тоже обитают такие днища, которые не считают это террактом
ОтветЗаяцволк
О, уже минуса есть у этого комментария, тут тоже обитают такие днища, которые не считают это террактом
Я в шоке как заминусили жёстко адекватные комментарии... Валом минуса полетели... 🥵
Твари, слов нет. Нахрена бить по пассажирским поездам и автобусам? Герои хреновы!
ОтветEvgen Vynokurov
Твари, слов нет. Нахрена бить по пассажирским поездам и автобусам? Герои хреновы!
Комментарий удален модератором
Ответграф Якунин
Комментарий удален модератором
Что за чушь? война войной, а теракты терактами. Это разные вещи.
Дети из Белоруссии. Григорич, расчехляй ТЯО!
ОтветDark.Babysitter
Дети из Белоруссии. Григорич, расчехляй ТЯО!
Почему все ратующие за тяо не понимают, что все страны находятся рядом друг с другом и засрёт всё? Один из самых удивительных для меня затыков, когда я читаю такие мнения... Это звучит часто, из всех утюгов, в основном от обиженных полуспившихся стариков, но меня никак не перестаёт ломать вопрос: почему они не понимают, что удар ядеркой - это зона отчуждения не только для точки удара но и для 500 километров радиуса вокруг. То есть если бить по линии фронта, засрёт весь запад РФ и юг Белоруссии. Почему такая простая следственно-причинная связь не умещается в спитых от бояры мозгах?
ОтветАлексaндр Молодкин
Почему все ратующие за тяо не понимают, что все страны находятся рядом друг с другом и засрёт всё? Один из самых удивительных для меня затыков, когда я читаю такие мнения... Это звучит часто, из всех утюгов, в основном от обиженных полуспившихся стариков, но меня никак не перестаёт ломать вопрос: почему они не понимают, что удар ядеркой - это зона отчуждения не только для точки удара но и для 500 километров радиуса вокруг. То есть если бить по линии фронта, засрёт весь запад РФ и юг Белоруссии. Почему такая простая следственно-причинная связь не умещается в спитых от бояры мозгах?
Потому что у таких Обамэ виноват.
Там такой маргарин в башке.
Это невозможно совершить неприцельно. Какими же подонками надо быть.
ОтветСвятой Патрик
Это невозможно совершить неприцельно. Какими же подонками надо быть.
возможно, они так технологии Палантир обкатывают. По аналогии с женской школой в Иране. И самое противное, что эти американские разработчики и бизнесмены вообще не считают себя убийцами
ОтветРжевский
возможно, они так технологии Палантир обкатывают. По аналогии с женской школой в Иране. И самое противное, что эти американские разработчики и бизнесмены вообще не считают себя убийцами
Ты про ИИ? Но всё равно же нужно указать параметры цели!
Но на западе конечно же об это не расскажут, а если и расскажут, то скажут что это Россия сделала.
Ответalekss.alferov
Но на западе конечно же об это не расскажут, а если и расскажут, то скажут что это Россия сделала.
Тут уже один индивид выше заявил, что это Путин напомнил Лукашенко, где надо быть))) Представь себе..
Не понимаю родителей, нахрен надо это море, чтобы ехать на автобусе, через опасные регионы где такое может произойти в любой момент.
ОтветПокерный Футбол
Не понимаю родителей, нахрен надо это море, чтобы ехать на автобусе, через опасные регионы где такое может произойти в любой момент.
А какой регион сейчас не опасный?
ОтветKirkorofff
А какой регион сейчас не опасный?
нахрена вообще белорусским детям переться на отдых в РФ в районы под постоянными атаками , как родители под такое подписались , чем думали
Ну это уже за гранью!
ОтветLehuard
Ну это уже за гранью!
Типо до этого не было подобного
Судя по массе минусов справедливых возмущëнных комментариев на российском сайте вольготно пасутся пользователи из враждебного России государства. А на каком основании??
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Судя по массе минусов справедливых возмущëнных комментариев на российском сайте вольготно пасутся пользователи из враждебного России государства. А на каком основании??
Толерантность. Мы не такие.
Скорее бы все это закончилось
Ответoasis-columbia
Скорее бы все это закончилось
Что именно?
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