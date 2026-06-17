Украинский беспилотник попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. Погибла женщина, 7 человек ранены

Беспилотник попал в автобус гомельской детской футбольной команды. Это произошло в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик», – цитирует Ковальчука «РИА Новости» со ссылкой на его канал в «Максе».

В салоне было 44 пассажира, из них 28 – спортсмены из ДЮСШ №2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая футболистов. Семь человек ранены, включая пятерых детей, состояние одного из них тяжелое.



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