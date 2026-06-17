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  4. Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»

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Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Лионель Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в первом туре ЧМ-2026. Все три гола забил Лионель Месси.

После первого гола на 17-й минуте аргентинец заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры Месси объяснил причину эмоций.

«[Слезы] совершенно не связаны с футболом. Я пережил несколько непростых дней.

Но я благодарен всей делегации сборной и партнерам по команде, потому что они всегда были рядом, придавая мне сил и помогая справиться со всем этим», – сказал Месси после игры.

Фото: кадры трансляции

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoМЛС
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