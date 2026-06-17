Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Лионель Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ-2026.
Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в первом туре ЧМ-2026. Все три гола забил Лионель Месси.
После первого гола на 17-й минуте аргентинец заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры Месси объяснил причину эмоций.
«[Слезы] совершенно не связаны с футболом. Я пережил несколько непростых дней.
Но я благодарен всей делегации сборной и партнерам по команде, потому что они всегда были рядом, придавая мне сил и помогая справиться со всем этим», – сказал Месси после игры.
Фото: кадры трансляции
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?8299 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии