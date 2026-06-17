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  4. Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»

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Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»
Инфантино: поздравляю Месси с рекордом, он дарит радость миллионам людей.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе на ЧМ.

Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира, сколько же было у Клозе за Германию.

«Поздравляем чемпиона мира с Аргентиной Лионеля Месси с 16-м голом на чемпионате мира и повторением рекорда Мирослава Клозе по количеству забитых мячей за всю историю турнира!

Этот рекорд свидетельствует о твоем вневременном гении, ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру ⚽❤️», – написал Инфантино в соцсети.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
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Комментарии

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Разница между Месси и Роналду в том, что Месси признают лучшим все, а Роналду только одноклубники, бывшие или соотечественники, да и то не все.
"Даришь радость всему миру, а мы тебе помогаем" - подмигнул лысый в конце своей речи
ОтветRoman
"Даришь радость всему миру, а мы тебе помогаем" - подмигнул лысый в конце своей речи
в прошлом году рука, в этом году уже в первом же матче специально так играет зная что судьи ему ничего не сделают. все сборные должны бойкотировать ЧМ чтобы этот беспредел закончился. причём в третьем голе был офсайд на гонсалесе, но все равно засчитали, чтобы инфантино мог поздравить свою принцессу.
ОтветRoman
"Даришь радость всему миру, а мы тебе помогаем" - подмигнул лысый в конце своей речи
Больше пожара, товарищи!
Вневременное достижение?
Надо признать, Месси круче Рона.
Ответold_wolf
Надо признать, Месси круче Рона.
Зато клубничка выше и красивый. А на гнома без слез не взглянешь
Поздравил своего сынка
Отец гордится своим сыном. Как мило.
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