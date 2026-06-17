Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»

Инфантино: поздравляю Месси с рекордом, он дарит радость миллионам людей.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе на ЧМ.

Форвард сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026 . Теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира, сколько же было у Клозе за Германию.

«Поздравляем чемпиона мира с Аргентиной Лионеля Месси с 16-м голом на чемпионате мира и повторением рекорда Мирослава Клозе по количеству забитых мячей за всю историю турнира!

Этот рекорд свидетельствует о твоем вневременном гении, ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру ⚽❤️», – написал Инфантино в соцсети.