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«Месси – безумец 👑». Холанд после хет-трика форварда Аргентины в матче с Алжиром
Холанд о Месси: он сумасшедший.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд посвятил публикацию Лионелю Месси.

Нападающий сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Лионель повторил рекорд немца Мирослава Клозе по голам на ЧМ – 16.

Холанд выложил в соцсети свое селфи с подписью: «Месси – безумец 👑».

Ранее игрок «Манчестер Сити» отметился дублем за Норвегию в матче против Ирака (4:1).

Фото: reddit.com

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reddit
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Комментарии

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Чёртов норвежский аргентинец
Ответfalkao2013
Чёртов норвежский аргентинец
Бывший коллега и партнёр Месси, он обязан был это написать по контракту.
Хеттрик Месси не удивил, скорее закономерен... Аргентина из фаворитов наиболее уверенно смотрелась. Месси - выдал треху, КриРо опечален- а ведь ему еще походить по полю надо сегодня
Сравнения Месси с КриРо уже кажутся смешными, его он давно прошел. Но как в свои 38 Месси конкурирует и даже превосходит главных звезд уже следующего поколения - Мбаппе и Холанда - это просто удивительно! Создается впечатление, что он еще и с Ямалем посоревнуется!
Месси только разогревается
Холанд забьет больше вот увидите
ОтветT622222
Холанд забьет больше вот увидите
главное - кто пройдет дальше
Наверное по словом "сумасшедший" Холланд имел в виду то, с какой яростью и силой Месси ударил оппонента сзади шипами, но не получил 200% красную карточку и дисвку на 6 матчей.

Фанаты Клубники, я ведь правильно перевел с норвежского?
https://ibb.co.com/gbV6gCck
Опять мешает бомбардирские рекорды бить, да что ж с ним будешь делать, никак не уймётся....
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