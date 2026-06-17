«Месси – безумец 👑». Холанд после хет-трика форварда Аргентины в матче с Алжиром

Холанд о Месси: он сумасшедший.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд посвятил публикацию Лионелю Месси.

Нападающий сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026 . Лионель повторил рекорд немца Мирослава Клозе по голам на ЧМ – 16.

Холанд выложил в соцсети свое селфи с подписью: «Месси – безумец 👑».

Ранее игрок «Манчестер Сити» отметился дублем за Норвегию в матче против Ирака (4:1).

Фото: reddit.com