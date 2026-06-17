«Месси – безумец 👑». Холанд после хет-трика форварда Аргентины в матче с Алжиром
Холанд о Месси: он сумасшедший.
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд посвятил публикацию Лионелю Месси.
Нападающий сборной Аргентины сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026. Лионель повторил рекорд немца Мирослава Клозе по голам на ЧМ – 16.
Холанд выложил в соцсети свое селфи с подписью: «Месси – безумец 👑».
Ранее игрок «Манчестер Сити» отметился дублем за Норвегию в матче против Ирака (4:1).
Фото: reddit.com
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?7955 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reddit
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Фанаты Клубники, я ведь правильно перевел с норвежского?
https://ibb.co.com/gbV6gCck