«Реал» объявил о переходе Бернарду свободным агентом

Полузащитник Бернарду Силва перешел в «Реал».

31-летний португалец на правах свободного агента подписал контракт до 2028 года.

Бернарду с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.