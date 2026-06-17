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  4. «Реал» объявил о переходе Бернарду свободным агентом

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«Реал» объявил о переходе Бернарду свободным агентом

Полузащитник Бернарду Силва перешел в «Реал».

31-летний португалец на правах свободного агента подписал контракт до 2028 года.

Бернарду с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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Комментарии

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Португальский десант пошел...
Однозначно поможет 👍
Моур собирает банду, ждем битв с Симеоне и Фликом.
Шикарный футболист, усилит Мадрид
У Реала отличная трансферная кампания.
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