«Реал» объявил о переходе Бернарду свободным агентом
Полузащитник Бернарду Силва перешел в «Реал».
31-летний португалец на правах свободного агента подписал контракт до 2028 года.
Бернарду с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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