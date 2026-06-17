Джонс о Месси: «Это как играть в FIFA на PlayStation. Ты видишь напротив невысокого парня и думаешь: «Будет не так уж трудно». А потом звучит свисток – и он словно взлетает»

Джонс о Месси: это как играть в FIFA на PlayStation.

Бывший полузащитник «Шальке » и сборной США Джермейн Джонс высказался об игре против Лионеля Месси .

Форвард сборной Аргентины сегодня сделал хет-трик в 1-м туре ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

«Когда люди спрашивают меня [о Месси], я отвечаю: это то же самое, что играть в FIFA на PlayStation. Что я имею в виду: ты слышишь рассказы, смотришь на него по телевизору, все любят футбол и наслаждаются его игрой. Но когда ты видишь напротив невысокого парня, то думаешь: «Будет не так уж трудно». А потом звучит свисток – и он словно взлетает.

Как-то мы играли против него в Нью-Йорке, я осознал, что он не просто что-то делает – он что-то делает, потому что за этим стоит идея. Помню, как мне пришлось его сбивать, а он невысок, хорошо держит баланс. И вот я сбил его, получил свою желтую, а потом понял, что совершил самую большую ошибку. Потому что после этого он постоянно выбирал меня, все время шел на меня с мячом. Это показывает, насколько он умен», – рассказал Джонс.

Месси – гений. Он предоставил нам новые улики