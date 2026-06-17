Тренер Алжира об ударе Месси шипами в икру Манди: «Все это видели. Не хочу много говорить»

Тренер Алжира об ударе Месси шипами в икру Манди: все это видели. .

Тренер сборной Алжира Владимир Петкович после поражения от Аргентины (0:3) в 1-м туре ЧМ-2026 оценил фол форварда Лионеля Месси на защитнике африканцев Аиссе Манди .

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«В данный момент нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня.

После матча я видел кадры, но не хочу много об этом говорить», — сказал Петкович.

«Месси 100% заслужил красную, это грубый контакт – почему Марчиняка не позвали к монитору? К выдающимся игрокам особое отношение». Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди