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  4. Тренер Алжира об ударе Месси шипами в икру Манди: «Все это видели. Не хочу много говорить»

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Тренер Алжира об ударе Месси шипами в икру Манди: «Все это видели. Не хочу много говорить»
Тренер Алжира об ударе Месси шипами в икру Манди: все это видели. .

Тренер сборной Алжира Владимир Петкович после поражения от Аргентины (0:3) в 1-м туре ЧМ-2026 оценил фол форварда Лионеля Месси на защитнике африканцев Аиссе Манди.

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«В данный момент нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. 

После матча я видел кадры, но не хочу много об этом говорить», — сказал Петкович.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
logoЛионель Месси
logoШимон Марчиняк
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
logoАисса Манди
logoСборная Алжира по футболу
logoВладимир Петкович

Комментарии

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Если вдруг Месси возьмет чм, то это будет главным аргументом у хейтеров))
ОтветCity 100 points
Если вдруг Месси возьмет чм, то это будет главным аргументом у хейтеров))
Хах, этим они и подтвердят силу и величие Месси, что без него победа была бы невозможна.
В таком случае, не стоит говорить, и про неназначенный пенальти на Месси, и об ударе локтем защитником сб. Алжира... Все справедливо.
А счет на табло.
Если бы мой месси хотел покалечить кого то из алжира он бы это сделал красиво вертушкой с ноги а если этот тренер не замолчит и ему тоже прилетит.
Ответ Barsenoga
Если бы мой месси хотел покалечить кого то из алжира он бы это сделал красиво вертушкой с ноги а если этот тренер не замолчит и ему тоже прилетит.
Я рос на твоих комментариях, легенда.
счет на табло
Думаю, отличный повод назначить пару штук левых пенальти для Леонида Пепси в следующем матче.
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