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  4. Российский болельщик с флагом РФ болел за Сенегал на трибуне в Нью-Йорке: «Никаких проблем не было. Много кто фотографировался»

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Российский болельщик с флагом РФ болел за Сенегал на трибуне в Нью-Йорке: «Никаких проблем не было. Много кто фотографировался»
Российский болельщик с флагом РФ болел за Сенегал на трибуне в Нью-Йорке.

Российский болельщик приехал в США поддержать сборную Сенегала на ЧМ-2026.

Виталий приехал на турнир из Москвы. По его словам, ему удалось купить билет на игру Франция – Сенегал (3:1), которая прошла на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.

Сенегальцев он поддерживал на трибуне с флагом России.

«Я очень люблю болельщиков, людей и команду Сенегала. Садьо Мане – великолепный игрок и прекрасный человек, он много делает для своей страны. Сенегал – фестивальная команда!

Никаких проблем с российским флагом не было, много кто фотографировался, все очень здорово, дружелюбно. Мир – это наше состояние, наших русских людей. Поэтому все в порядке», – рассказал Виталий.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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