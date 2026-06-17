Российский болельщик с флагом РФ болел за Сенегал на трибуне в Нью-Йорке: «Никаких проблем не было. Много кто фотографировался»
Российский болельщик с флагом РФ болел за Сенегал на трибуне в Нью-Йорке.
Российский болельщик приехал в США поддержать сборную Сенегала на ЧМ-2026.
Виталий приехал на турнир из Москвы. По его словам, ему удалось купить билет на игру Франция – Сенегал (3:1), которая прошла на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.
Сенегальцев он поддерживал на трибуне с флагом России.
«Я очень люблю болельщиков, людей и команду Сенегала. Садьо Мане – великолепный игрок и прекрасный человек, он много делает для своей страны. Сенегал – фестивальная команда!
Никаких проблем с российским флагом не было, много кто фотографировался, все очень здорово, дружелюбно. Мир – это наше состояние, наших русских людей. Поэтому все в порядке», – рассказал Виталий.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?7852 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии