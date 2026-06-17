Месси о повторении рекорда Клозе: «Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый»
Месси о повторении рекорда Клозе: это просто статистика.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на то, что повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на ЧМ.
38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
После игры Месси спросили, придает ли он значение этому рекорду.
«Честно говоря, нет. Для меня большая честь быть в этом списке, потому что это значит быть рядом с Клозе. Роналдо тоже находится там, но я не думаю, что это что-то значит.
Мбаппе тоже там, он забил два гола [Сенегалу]. Это статистика, и ничего больше. Хотя для меня большая честь иметь возможность соревноваться со всеми ними, на самом деле для меня это ничего не значит.
Роналдо, насколько я видел, был одним из величайших [игроков], и он не первый, так что это просто статистика», – заявил Месси.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?4646 голосов
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TyC Sports
Комментарии
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Понятно , что эти все цифры ничего не значат на деле , если нет результата .
А результат это кубок ЧМ .
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Где-то во фруктовом саду раздался аппетитный и красивый вопль «КАК ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ?!»
А кто-то будет требовать, чтобы гол партнера перезаписали на него из-за касания волоса )