Месси о повторении рекорда Клозе: «Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый»

Месси о повторении рекорда Клозе: это просто статистика.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на то, что повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на ЧМ.

38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 .

После игры Месси спросили, придает ли он значение этому рекорду.

«Честно говоря, нет. Для меня большая честь быть в этом списке, потому что это значит быть рядом с Клозе. Роналдо тоже находится там, но я не думаю, что это что-то значит.

Мбаппе тоже там, он забил два гола [Сенегалу]. Это статистика, и ничего больше. Хотя для меня большая честь иметь возможность соревноваться со всеми ними, на самом деле для меня это ничего не значит.

Роналдо, насколько я видел, был одним из величайших [игроков], и он не первый, так что это просто статистика», – заявил Месси.