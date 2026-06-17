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  4. Месси о повторении рекорда Клозе: «Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый»

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Месси о повторении рекорда Клозе: «Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый»
Месси о повторении рекорда Клозе: это просто статистика.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на то, что повторил рекорд Мирослава Клозе по голам на ЧМ.

38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

После игры Месси спросили, придает ли он значение этому рекорду.

«Честно говоря, нет. Для меня большая честь быть в этом списке, потому что это значит быть рядом с Клозе. Роналдо тоже находится там, но я не думаю, что это что-то значит.

Мбаппе тоже там, он забил два гола [Сенегалу]. Это статистика, и ничего больше. Хотя для меня большая честь иметь возможность соревноваться со всеми ними, на самом деле для меня это ничего не значит.

Роналдо, насколько я видел, был одним из величайших [игроков], и он не первый, так что это просто статистика», – заявил Месси.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TyC Sports
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Комментарии

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Месси , не мешай нам считать твои рекорды 🤭
Понятно , что эти все цифры ничего не значат на деле , если нет результата .
А результат это кубок ЧМ .
Все остальные лирика
«Но это просто статистика, для меня это ничего не значит»

Где-то во фруктовом саду раздался аппетитный и красивый вопль «КАК ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ?!»
Это для них честь - быть превзойденным тобой :))
Скромность - вежливость Королей.. ☝️
Одна фраза «но это просто статистика, для меня это ничего не значит» описывает полностью отношение Месси к разного рода «рекордам» )

А кто-то будет требовать, чтобы гол партнера перезаписали на него из-за касания волоса )
ОтветКирилл
Одна фраза «но это просто статистика, для меня это ничего не значит» описывает полностью отношение Месси к разного рода «рекордам» ) А кто-то будет требовать, чтобы гол партнера перезаписали на него из-за касания волоса )
Этих рекордов уже столько собралось, что нет смысла обсуждать новые. Подумаешь, всего лишь стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Мира.
Я сам не ожидал, что Месси так сразу догонит Клозе, а после дубля Мбаппе вообще казалось, что первый рекорд повторит черепаха:)) Но Месси как всегда показал, кто лучший игрок в истории, даже не представляю что сейчас глоры криштика испытывают, для них это очередной удар:))
Месси даже слишком адекватный для игрока такого масштаба )
Ключевое в его ответе, по-моему, это подчеркивание величия Роналдо Назарио
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