Экс-судья де Оливейра об ударе Месси шипами в икру Манди: «За это полагалась желтая. Контакт без чрезмерной силы, необходимой для красной»

Экс-судья об ударе Месси по ноге Манди: это желтая, подкат не тянет на красную.

Бывший бразильский арбитр Пауло Сезар де Оливейра не считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами » сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди , сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«За этот стык полагалась желтая карточка.

Неосторожный контакт, который, согласно правилам, означает, что игрок совершает действие, не учитывая последствий или риска для соперника.

Стык средней интенсивности. Не было чрезмерной силы, необходимой для красной карточки», – сказал де Оливейра.

Этот наступ Месси на Манди – не красная?