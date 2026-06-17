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  4. Экс-судья де Оливейра об ударе Месси шипами в икру Манди: «За это полагалась желтая. Контакт без чрезмерной силы, необходимой для красной»

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Экс-судья де Оливейра об ударе Месси шипами в икру Манди: «За это полагалась желтая. Контакт без чрезмерной силы, необходимой для красной»
Экс-судья об ударе Месси по ноге Манди: это желтая, подкат не тянет на красную.

Бывший бразильский арбитр Пауло Сезар де Оливейра не считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«За этот стык полагалась желтая карточка.

Неосторожный контакт, который, согласно правилам, означает, что игрок совершает действие, не учитывая последствий или риска для соперника.

Стык средней интенсивности. Не было чрезмерной силы, необходимой для красной карточки», – сказал де Оливейра.

Этот наступ Месси на Манди – не красная?

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoАисса Манди
logoЛилль
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logoШимон Марчиняк
logoсудьи
logoИнтер Майами

Комментарии

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посмотрел я этот момент фола там даже на желтой не был коасание было но не сильно + соперник сразу встал никакой боли нет таких стычек в футболе происходит каждый день ! После игра сами Игроки Алжира сказали что Месси лучший игрок всех времен а тут фаны Кринжа устроили такой вой просто жесть они как свой кумир ищут любую отмазку лишь бы не признать Величие Месси как лучшего игрока всех времен
А тут сектанты Роналду твердили, что это железная кк:)

Как можно давать кк, если не срывал опасную атаку, не действовал умышленно и не нанес сопернику травму? Максимум неосторожный подкат и жк, точка
Войдообразные сюда.
Может чё нибудь поймёте. Ой... О чём это я.
Бесполезно. Понималка сломалась у них
Мбаппе обогнал Месси😎
Месси обогнал Мбаппе😎
Кристиано - Роналду🐬
Мой месси вчера втащил фанатам на тайм сквер а сегодня их бегунам на поле поэтому лучше не злить моего левонеля коментаторов местных тоже касается.
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