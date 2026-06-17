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  4. Месси – 4-й аргентинец с хет-триком на ЧМ. Батистута делал это дважды

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Месси – 4-й аргентинец с хет-триком на ЧМ. Батистута делал это дважды
Месси – 4-й аргентинец с хет-триком на ЧМ.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

38-летний игрок «Интер Майами» стал 4-м в истории футболистом «альбиселесте», сделавшим хет-трик на чемпионатах мира.

Ранее это удалось Гонсало Игуаину (в 2010 году в игре с Южной Кореей – 4:1), Габриэлю Батистуте (дважды: в 1998-м против Ямайки (5:0) и в 1994-м в матче с Грецией – 4:0) и Гильермо Стабиле (в 1930-м против Мексики – 6:3).

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
logoЛионель Месси
logoГабриэль Батистута
logoГонсало Игуаин
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
Гильермо Стабиле
logoСборная Алжира по футболу

Комментарии

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Эх...
Батистута! Редондо, Верон, Креспо, Аймар, Рикельме, Дзанетти, Сенсини, Солари, Тевес, Игуаин, Аббондансьери...Сорин. ...
Как же так!!!
ОтветBusk
Эх... Батистута! Редондо, Верон, Креспо, Аймар, Рикельме, Дзанетти, Сенсини, Солари, Тевес, Игуаин, Аббондансьери...Сорин. ... Как же так!!!
Ты просто стареешь , это нормально 🤗
ОтветЗлой Руся
Ты просто стареешь , это нормально 🤗
Да! Были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя.(с) 😊
Месси давно перестал бороться с соперниками. Он соревнуется только с историей. 🔥
Ответcgmngt6ehj
Месси давно перестал бороться с соперниками. Он соревнуется только с историей. 🔥
Хет-трик положил надысь для истории. 😁
Роналда первый португалец со слезами на шести чемпионат мира.
если бы не отдавал голевые и право бить пенальти , было бы больше )) гений!
Габи лучший ✌️
Надо признать, Габриэль Батистута больше подходит для героя Аргентины , как икона. Ну после Марадоны. Высокий, красавец, с шевелюрой и историей, как его заставили укоротить волосы. В общем, ностальгия. Может я и не прав.
Ответold_wolf
Надо признать, Габриэль Батистута больше подходит для героя Аргентины , как икона. Ну после Марадоны. Высокий, красавец, с шевелюрой и историей, как его заставили укоротить волосы. В общем, ностальгия. Может я и не прав.
Дедушка штурмбаннфюрер?)
Ответdr. cage
Дедушка штурмбаннфюрер?)
Ну я знаю что у Мерца и Бербок были деды нацисты. Про Батистуту не знаю.
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