Месси – 4-й аргентинец с хет-триком на ЧМ. Батистута делал это дважды
Месси – 4-й аргентинец с хет-триком на ЧМ.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
38-летний игрок «Интер Майами» стал 4-м в истории футболистом «альбиселесте», сделавшим хет-трик на чемпионатах мира.
Ранее это удалось Гонсало Игуаину (в 2010 году в игре с Южной Кореей – 4:1), Габриэлю Батистуте (дважды: в 1998-м против Ямайки (5:0) и в 1994-м в матче с Грецией – 4:0) и Гильермо Стабиле (в 1930-м против Мексики – 6:3).
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?4111 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
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Как же так!!!