«Я буду ##### вас!» В Казахстане арбитра арестовали на 5 суток после конфликта с представителями «Елимая»

В Казахстане арбитра арестовали на 5 суток после конфликта.

Главный арбитр матча чемпионата Казахстана «Елимай » – «Ордабасы » (1:3) Арман Исмуратов получил 5 суток административного ареста после конфликта по окончании матча.

Судья показал три красные карточки представителям «Елимая» после финального свистка. Были удалены главный тренер Андрей Карпович , спортивный директор Федор Симиниди и один из футболистов.

Словесная перепалка началась после того, как Карпович в грубой форме обратился к арбитру с претензиями по поводу судейства: «Ну, че, пидорас, хорошо отработал?»

Рефери отреагировал: «Что ты хочешь, #####?» Он показал тренеру красную карточку.

Затем в конфликт вступил Симиниди, который использовал нецензурную брань: «Ты что, ####### в рот, воспаляешься?»

На это Исмуратов ответил: «Впереди еще полсезона! Я тебя ##### #####, сучара! Я буду ##### вас!»

После возвращения в Астану арбитр был задержан сотрудниками полиции. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 5 суток административного ареста.