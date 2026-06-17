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  4. Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча

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Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча
Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

38-летний игрок «Интер Майами» забил 118-й, 119-й и 120-й голы за национальную команду в 200 матчах и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории. 

Рекордсмен – Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Wikipedia
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Комментарии

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Лучший игрок в истории, если бы у Аргентины было с десяток полулюбительских сборных, как в Европе, был бы лидером с запасом.
ОтветHardSmoke
Лучший игрок в истории, если бы у Аргентины было с десяток полулюбительских сборных, как в Европе, был бы лидером с запасом.
Да ещё характер Месси такой, что он все делает для партнёров:) В недавнем матче пошел к своим воротам и чуть ли не за руку повел Отаменди бить пенальти:)
ОтветHardSmoke
Лучший игрок в истории, если бы у Аргентины было с десяток полулюбительских сборных, как в Европе, был бы лидером с запасом.
Так же соперники Аргентины до ЧМ - Замбия Мавритания Гондурас
Месси не играет каждую неделю против Лихтенштейна и Эстонии:))😅
Ответrigobersong
Месси не играет каждую неделю против Лихтенштейна и Эстонии:))😅
Да с Эстонии видели все, один матч — 5 голов
Ответrigobersong
Месси не играет каждую неделю против Лихтенштейна и Эстонии:))😅
Так как сегодня у клубничных траур, я притворюсь умственно отсталым фанатом Роналду и напишу типичный комментарий от их лица:

"Игры против Лихтенштейна и Эстонии - это ОФИЦИАЛЬНЫЕ матчи. Вы видели, что Месси большинство своих голов забил в товарняках, которые ничего не решают?"
8 матчей, везде хет-трики и обгонит, не проблема😄
ОтветФранческо Тотти
8 матчей, везде хет-трики и обгонит, не проблема😄
Так осталось 7, если все хет-хетрики, то только 21 гол будет. Надо ещё половину покеров 🤣
Аршавин: «Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл MLS. То, что мы видели в прошлом году… Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок».
Мой месси снова прокатил всех своих хейтеров на волосатом мопеде.
Ответ Barsenoga
Мой месси снова прокатил всех своих хейтеров на волосатом мопеде.
Не , ну это уже клиника 🌝

P.S Вы для начала гляньте профиль этого писуна про Месси , там реально чел аварийный 😂
ОтветЗлой Руся
Не , ну это уже клиника 🌝 P.S Вы для начала гляньте профиль этого писуна про Месси , там реально чел аварийный 😂
Да ладно, это тролль, причем прикольный. С удовольствием читаю его клинические посты.
А ведь есть люди, реально считавшие , что Рональду был когда-то равен по уровню Месси. Месси - величайший в истории! Хет-трик в 39 лет на ЧМ. И все с игры ! Гений! Когда он закончит , футбол так же осиротеет , как хоккей без Грецки, как баскетбол без Джордана. Наслаждайтесь моментом , это ведь его последний турнир.
Ответkvint(ksk)
А ведь есть люди, реально считавшие , что Рональду был когда-то равен по уровню Месси. Месси - величайший в истории! Хет-трик в 39 лет на ЧМ. И все с игры ! Гений! Когда он закончит , футбол так же осиротеет , как хоккей без Грецки, как баскетбол без Джордана. Наслаждайтесь моментом , это ведь его последний турнир.
Почему это последний? Вон у Кабо Верде вратарь сорокалетний саму Испанию остановил. К следующему чемпионату мира Месси будет 42. Будет себе ходить пешочком, лупить из-за штрафной, пасы раздавать, стандарты исполнять. Для этого скорость, которая с годами ушла, не нужна. А зачем ему скорость? Он в своем возрасте че, Олисе? У него другие задачи
Ответkvint(ksk)
А ведь есть люди, реально считавшие , что Рональду был когда-то равен по уровню Месси. Месси - величайший в истории! Хет-трик в 39 лет на ЧМ. И все с игры ! Гений! Когда он закончит , футбол так же осиротеет , как хоккей без Грецки, как баскетбол без Джордана. Наслаждайтесь моментом , это ведь его последний турнир.
А может не последний?)) Роже Милла в 43 играл и забивал на ЧМ)) Месси хуже что ли)))
Фанаты Роналду вы должны понять. Аргументы в вашу пользу что Роналду лучше Месси это только то что он забил больше голов и + на 1 ЛЧ больше. Но ведь Роналду и сыграл больше матчей. Всё. Месси лучше Роналду. По всем остальным параметрам Роналду отстает от Месси. Беру только карьеры обоих в Европе и сборные. У Месси больше чемпионств 12 vs 7. Больше кубков 7 vs 4. ЧМ 1 vs 0. Америка/Евро 2 vs 1. Даже не хочу углубляться в вопросы пенальти и штрафные и вопросы влияния и созидания игры и голевых пасов. Тут Месси снова лучший. Не хочу принижать Роналду. Просто правда есть правда. От нее не уйдешь.
ОтветDimash Begaliyev
Фанаты Роналду вы должны понять. Аргументы в вашу пользу что Роналду лучше Месси это только то что он забил больше голов и + на 1 ЛЧ больше. Но ведь Роналду и сыграл больше матчей. Всё. Месси лучше Роналду. По всем остальным параметрам Роналду отстает от Месси. Беру только карьеры обоих в Европе и сборные. У Месси больше чемпионств 12 vs 7. Больше кубков 7 vs 4. ЧМ 1 vs 0. Америка/Евро 2 vs 1. Даже не хочу углубляться в вопросы пенальти и штрафные и вопросы влияния и созидания игры и голевых пасов. Тут Месси снова лучший. Не хочу принижать Роналду. Просто правда есть правда. От нее не уйдешь.
Просто почитай пост. Месси второй. Это факт. А твои бредни абстрактные не интересны.
ОтветТреска
Просто почитай пост. Месси второй. Это факт. А твои бредни абстрактные не интересны.
В этом показателе второй да. Во первых сыграл меньше матчей. Во вторых не является чистым нападающим как Роналду.
Что-то юрок сегодня молчит. Обычно он смотрит все ночные матчи Месси и "угарает" .. 🤣.. Что-то пошло не так. Оклемается хоть до вечера?.. Все переживат за него.. 😄
Надо учитывать голы и ассисты только на чемпионатах мира и континентальных турнирах (Евро / Копа Америка)

Месси — 30 голов и 26 ассистов (в плей офф: 11 голов и 18 ассистов)
Роналду — 22 гола и 9 ассистов (в плей офф: 3 гола и 2 ассиста)

А то несправедливо, когда всякие Роналду, Лукаку, Лева, Депай и другие набивают стату в отборочных матчах против Люксембурга, Мальты, Армении, Андорры и Лихтенштейна, а в плей-офф ЧМ показывают 0+0 или 1+1 и их при этом сравнивают с Месси, Пеле, Марадоной, Мбаппе...
ОтветОтец Абду
Надо учитывать голы и ассисты только на чемпионатах мира и континентальных турнирах (Евро / Копа Америка) Месси — 30 голов и 26 ассистов (в плей офф: 11 голов и 18 ассистов) Роналду — 22 гола и 9 ассистов (в плей офф: 3 гола и 2 ассиста) А то несправедливо, когда всякие Роналду, Лукаку, Лева, Депай и другие набивают стату в отборочных матчах против Люксембурга, Мальты, Армении, Андорры и Лихтенштейна, а в плей-офф ЧМ показывают 0+0 или 1+1 и их при этом сравнивают с Месси, Пеле, Марадоной, Мбаппе...
А Роналду хорош. У школьника Ямаля 1+3 в плей-офф Евро-24. При том, что Ямаль родился через 3 года после первого ЧЕ и первого ЧМ Роналду))

"Лучший бомбардир в истории футбола"
23 мяча или 4-5 матчей против условной Эстонии 😏
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