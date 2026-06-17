Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча
Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
38-летний игрок «Интер Майами» забил 118-й, 119-й и 120-й голы за национальную команду в 200 матчах и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории.
Рекордсмен – Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?4145 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"Игры против Лихтенштейна и Эстонии - это ОФИЦИАЛЬНЫЕ матчи. Вы видели, что Месси большинство своих голов забил в товарняках, которые ничего не решают?"
P.S Вы для начала гляньте профиль этого писуна про Месси , там реально чел аварийный 😂
Месси — 30 голов и 26 ассистов (в плей офф: 11 голов и 18 ассистов)
Роналду — 22 гола и 9 ассистов (в плей офф: 3 гола и 2 ассиста)
А то несправедливо, когда всякие Роналду, Лукаку, Лева, Депай и другие набивают стату в отборочных матчах против Люксембурга, Мальты, Армении, Андорры и Лихтенштейна, а в плей-офф ЧМ показывают 0+0 или 1+1 и их при этом сравнивают с Месси, Пеле, Марадоной, Мбаппе...
"Лучший бомбардир в истории футбола"