«Месси 100% заслужил красную, это грубый контакт – почему Марчиняка не позвали к монитору? К выдающимся игрокам особое отношение». Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди

Алехандро Морено считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.
«Это 100-процентная красная карточка для Лионеля Месси. Ее следовало показать, следовало показать.
Я скажу вам, что еще вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Когда он собирался сделать хет-трик, а вратарь отразил удар, показали улыбающегося Джанни Инфантино, который будто бы говорил: «Черт, было близко, было близко!»
Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор – да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Лионеля Месси. Как бы я ни любил Лионеля Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа – за это следует удалять», – заявил экс-форвард сборной Венесуэлы.
Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Это красная, считаю, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»
Это самая типовая красная. аргов уже начинают тащить с первого матча. Не хотят рисковать как на прошлом ЧМ 😂😂😂
с подключением! Так было, будет всегда.
одна новость про чистый не поставленный пенальти на Месси, которую засунули поглубже, чтоб её никто не видел)
боже, вы просто посмотрите, что делают беспристрастные редакторы этого замечательного сайта)
реально не стыдно им?)))