«Месси 100% заслужил красную, это грубый контакт – почему Марчиняка не позвали к монитору? К выдающимся игрокам особое отношение». Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди

Морено об ударе Месси в икру Манди: 100% красная, к Лео есть особое отношение.

Алехандро Морено считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами » сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди , сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«Это 100-процентная красная карточка для Лионеля Месси. Ее следовало показать, следовало показать.



Я скажу вам, что еще вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Когда он собирался сделать хет-трик, а вратарь отразил удар, показали улыбающегося Джанни Инфантино, который будто бы говорил: «Черт, было близко, было близко!»



Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор – да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Лионеля Месси. Как бы я ни любил Лионеля Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа – за это следует удалять», – заявил экс-форвард сборной Венесуэлы.

Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Это красная, считаю, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»