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  4. «Месси 100% заслужил красную, это грубый контакт – почему Марчиняка не позвали к монитору? К выдающимся игрокам особое отношение». Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди

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«Месси 100% заслужил красную, это грубый контакт – почему Марчиняка не позвали к монитору? К выдающимся игрокам особое отношение». Экс-форвард Венесуэлы Морено об ударе Лео в икру Манди
Морено об ударе Месси в икру Манди: 100% красная, к Лео есть особое отношение.

Алехандро Морено считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«Это 100-процентная красная карточка для Лионеля Месси. Ее следовало показать, следовало показать.

Я скажу вам, что еще вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Когда он собирался сделать хет-трик, а вратарь отразил удар, показали улыбающегося Джанни Инфантино, который будто бы говорил: «Черт, было близко, было близко!»

Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор – да, это нарушение, его стоит изучить. Почему Шимона Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Лионеля Месси. Как бы я ни любил Лионеля Месси, это был грубый, плохой контракт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа – за это следует удалять», – заявил экс-форвард сборной Венесуэлы.

Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Это красная, считаю, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер ESPN FC
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoШимон Марчиняк
logoЛионель Месси
logoЛилль
Алехандро Морено
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Комментарии

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Желтую 100% нужно было давать,, красная на усмотрение судьи. Ничего запредельного там не было, в каждом матче такие моменты. Но тут всё внимание к Месси, поэтому будут обсуждать еще долго))
ОтветJURAVLI
Желтую 100% нужно было давать,, красная на усмотрение судьи. Ничего запредельного там не было, в каждом матче такие моменты. Но тут всё внимание к Месси, поэтому будут обсуждать еще долго))
Согласен. Дали бы желтую и была бы тишина.
ОтветVVUBWD
Согласен. Дали бы желтую и была бы тишина.
Комментарий скрыт
сначала ты работаешь на свое имя, потом имя работает на тебя)
ОтветMelf
сначала ты работаешь на свое имя, потом имя работает на тебя)
Месси диктатор!
Ну если по честному то стопроцентная красная. Тут не поспоришь
Жёлтая - максимум. Всё остальное только от хейтеров.
ОтветBlack Phoenix
Жёлтая - максимум. Всё остальное только от хейтеров.
🤣🤣🤣🤣 для Принцессы и это грубо
ОтветBlack Phoenix
Жёлтая - максимум. Всё остальное только от хейтеров.
Шипами в икру человеку , который к тебе стоит спиной. То есть умышленно.

Это самая типовая красная. аргов уже начинают тащить с первого матча. Не хотят рисковать как на прошлом ЧМ 😂😂😂
"К выдающимся игрокам особое отношение"
с подключением! Так было, будет всегда.
Чистая красная, хотя сейчас фанаты Месси будут говорить, что игроки Алжира чуть ли не убили Месси в этом матче, но судья закрывал на это глаза)
ОтветAlex Rhea
Чистая красная, хотя сейчас фанаты Месси будут говорить, что игроки Алжира чуть ли не убили Месси в этом матче, но судья закрывал на это глаза)
Ну да, как дали ему икрой по шипам. Специально что бы шипи короче стали.
ОтветAlex Rhea
Чистая красная, хотя сейчас фанаты Месси будут говорить, что игроки Алжира чуть ли не убили Месси в этом матче, но судья закрывал на это глаза)
Безотносительно Месси. Надоели уже варобои, которые по скриншотам за каждый контакт требуют удалений и пенальти. Превратили футбол в цирк. Хорошо хоть в последнее время перестали этой ерундой в Европе заниматься. Стали меньше вароцирка устраивать. И сразу у варобоев истерика: где пенальти, где удаления? Из никогда не было в футболе. Их придумали идиоты судьи с варом. Хорошо, что одумались. И вам бы не мешало...
Вряд ли это удаление. Но, жёлтая точно должна была быть. Грубоватый фол, хоть и неумышленный.
третья новость об этом фоне СРАЗУ на главной всего сайта)
одна новость про чистый не поставленный пенальти на Месси, которую засунули поглубже, чтоб её никто не видел)
боже, вы просто посмотрите, что делают беспристрастные редакторы этого замечательного сайта)
реально не стыдно им?)))
Ну нельзя так много писать про Месси, утра все новости о нем
Желтая карточка, не более. Такую истерику можно объяснить только тем, что в эпизоде участвовал Месси. Даже представители сборной Алжира так не возмущены.
ОтветMARIO8
Желтая карточка, не более. Такую истерику можно объяснить только тем, что в эпизоде участвовал Месси. Даже представители сборной Алжира так не возмущены.
Пошло враньё от любителей алчного арга, нет никого, кто бы сказал, что это не прямая красная
ОтветReal_v_dushe
Пошло враньё от любителей алчного арга, нет никого, кто бы сказал, что это не прямая красная
Так ты же не интересуешься футболом сборных, зачем ты смотрел этот матч? Так же делают только глупые
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