Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: должна быть красная.

Недум Онуоха считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами » сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссу Манди , сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«На мой взгляд, это должна была быть красная карточка, вероятно. Думаю, этот момент упустили [из виду]. Когда игрок [Алжира] упал на газон, было видно, что Месси обеспокоен. Лео понимал, что совершил что-то такое, что может доставить ему проблемы.

Я полагаю, что судья пропустил [этот момент], и понимаю, почему он это сделал. Но то, что видеоассистент посмотрел эпизод и сказал: «Нет, все в порядке, там ничего не было»... Лично я считаю, что этот момент заслуживал красной.

В трансляции вообще ничего не сказали. Мы посмотрели повтор и решили, что это выглядело довольно плохо. А там говорят: «Здорово видеть, как Месси прессингует», – отметил экс-защитник «Манчестер Сити».