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  4. Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Должна быть красная, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»

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Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Это красная, считаю, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»
Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: должна быть красная.

Недум Онуоха считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

На 31-й минуте при счете 1:0 игрок «Интер Майами» сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссу Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки, ВАР не вмешался. В итоге Месси сделал хет-трик в этой игре.

«На мой взгляд, это должна была быть красная карточка, вероятно. Думаю, этот момент упустили [из виду]. Когда игрок [Алжира] упал на газон, было видно, что Месси обеспокоен. Лео понимал, что совершил что-то такое, что может доставить ему проблемы. 

Я полагаю, что судья пропустил [этот момент], и понимаю, почему он это сделал. Но то, что видеоассистент посмотрел эпизод и сказал: «Нет, все в порядке, там ничего не было»... Лично я считаю, что этот момент заслуживал красной.

В трансляции вообще ничего не сказали. Мы посмотрели повтор и решили, что это выглядело довольно плохо. А там говорят: «Здорово видеть, как Месси прессингует», – отметил экс-защитник «Манчестер Сити».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoсудьи
logoСборная Аргентины по футболу
logoАисса Манди
logoСборная Алжира по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoШимон Марчиняк
logoИнтер Майами
logoМЛС

Комментарии

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Лео был заряжен и не аккуратно сыграл. максимум желтая
ОтветАбдул Абакаев
Лео был заряжен и не аккуратно сыграл. максимум желтая
Тебе бы в судейском комитете РПЛ работать.
ОтветАбдул Абакаев
Лео был заряжен и не аккуратно сыграл. максимум желтая
аккуратно не удалили
аккуратно поставили левых пенок в Катаре
всё для нашего месе 🤣
чистейшая КК
но меси можно безнаказанно лупить сзади
они так ЧМ выиграли 🤣
Потому что фифа бой)
ОтветLe_Mogul
Потому что фифа бой)
Все ещё не отпускает?)
ОтветPlus Vibe
Все ещё не отпускает?)
И не цепляло). Заранее напишу, и про Роналду могу написать. )
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