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Бруну о Роналду: «Криштиану может помочь Португалии выиграть ЧМ. У него есть победный менталитет, он всегда стремится к большему»
Бруну о Роналду: он может приблизить Португалию к победе на ЧМ.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о роли Криштиану Роналду в национальной команде.

«Для нас огромная привилегия иметь Криштиану в качестве соотечественника, партнера по команде и игрока, который может приблизить нас к победе на чемпионате мира.

Я думаю, мы всегда можем у него чему-то научиться. Он демонстрировал свою стойкость на протяжении всей своей карьеры. У него есть победный менталитет, он никогда не довольствуется достигнутым и всегда стремится к большему. Все эти позитивные качества мы переняли из его карьеры.

Тот факт, что он смог играть в течение 20 лет, показывает, что все это было и остается необходимым для того, чтобы так долго выступать на самом высоком уровне. Эти факторы идут рука об руку с талантом, который он демонстрировал на протяжении многих лет.

Больше всего я надеюсь, что он сможет повторить этот успех с нами на чемпионате мира, помогая нам, как он делал всегда, забивая больше голов и приближая нас к нашей цели», – заявил Бруну Фернандеш в интервью ФИФА.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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