Месси в 1-м матче на ЧМ-2026 трижды забил с игры – столько же было за весь ЧМ-2022. На победном турнире у Лео было 7 голов, 4 – с пенальти

Месси за первый матч забил 3 гола с игры – столько же было за весь ЧМ-2022.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси за 1-й матч на ЧМ-2026 повторил свой результат по голам с игры за весь прошлый чемпионата мира.

38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

Три гола с игры Лионель забил за весь ЧМ-2022, выигранный аргентинцами. Всего за победный турнир на его счету было 7 голов, 4 из которых – с пенальти.

Статистику аргентинца можно изучить здесь .