  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Месси в 1-м матче на ЧМ-2026 трижды забил с игры – столько же было за весь ЧМ-2022. На победном турнире у Лео было 7 голов, 4 – с пенальти

0
Месси в 1-м матче на ЧМ-2026 трижды забил с игры – столько же было за весь ЧМ-2022. На победном турнире у Лео было 7 голов, 4 – с пенальти
Месси за первый матч забил 3 гола с игры – столько же было за весь ЧМ-2022.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси за 1-й матч на ЧМ-2026 повторил свой результат по голам с игры за весь прошлый чемпионата мира.

38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026. 

Три гола с игры Лионель забил за весь ЧМ-2022, выигранный аргентинцами. Всего за победный турнир на его счету было 7 голов, 4 из которых – с пенальти.

Статистику аргентинца можно изучить здесь.

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?1704 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Алжира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один гол и станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ.
Месси

16 голов - 4 с пенальти

Роналду

8 голов - 3 с пенальти

12 голов против 5ти
Ответrigobersong
Месси 16 голов - 4 с пенальти Роналду 8 голов - 3 с пенальти 12 голов против 5ти
У Мессии 8 пенальти из 16 за все 6 ЧМ ,
Конго надо сосредоточиться на Роналду. Пулять он будет сегодня за всех. Остальных можно не трогать. 🤭😄
просто не по себе что Лео уже 5 лет не в Барсе
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси в 12-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ. 4 награды за турнир – рекорд, который аргентинец делит со Снейдером
35 минут назад
38-летний Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м
сегодня, 02:58
Месси забил 912-й, 913-й и 914-й голы в карьере – хет-трик Алжиру. У Роналду 973 мяча
сегодня, 02:41
Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе
сегодня, 02:40
Рекомендуем
Главные новости
Онуоха об ударе Месси шипами сзади в икру Манди: «Должна была быть красная, момент упустили из виду. Повтор выглядел плохо, а в трансляции сказали: «Здорово видеть, как Месси прессингует»
9 минут назад
Даже Агуэро засмущался, когда к нему подошел Месси. Посмотрите реакцию Куна 🥰
28 минут назадВидеоСпортс"
Месси в 12-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ. 4 награды за турнир – рекорд, который аргентинец делит со Снейдером
35 минут назад
ЧМ-2026. Аргентина забила 3 гола Алжиру, Австрия играет с Иорданией, Франция победила Сенегал, Норвегия разгромила Ирак
47 минут назадLive
Месси сделал хет-трик и повторил рекорд Клозе, Мбаппе – лучший бомбардир Франции, Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке, Аморим в «Милане», Торторелла ушел из «Вегаса» и другие новости
45 минут назад
Месси после хет-трика Алжиру: «Футбол – моя страсть, я выкладываюсь на полную, когда в форме. Это конкурентный ЧМ с хорошо подготовленными командами, никто ничего не отдает просто так»
59 минут назад
Розовые квадраты, желтые волны и рейв-культура – почему самые безумные формы 90-х доставались вратарям
сегодня, 03:50Спецпроект
Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»
сегодня, 03:37
Мак Аллистер о 3:0: «Аргентине была необходима победа, но мы не недооценивали алжирцев. Месси – самый важный из нас, мы старались создать команду, в которой ему комфортно»
сегодня, 03:25
Месси признан лучшим игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда Аргентины хет-трик – в этой игре забивал только он
сегодня, 03:14
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну о Роналду: «Криштиану может помочь Португалии выиграть ЧМ. У него есть победный менталитет, он всегда стремится к большему»
7 минут назад
Австрия – Иордания. 1:0 – Шмид открыл счет дальним ударом. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Месси повторил рекорд Клозе по победным матчам (17) на ЧМ, обогнав Кафу
26 минут назад
Капитан Алжира Манди о хет-трике Месси: «Лучший игрок всех времен, возможно. Почти каждый его голевой момент заканчивается взятием ворот»
45 минут назад
Де Поль после 3:0 с Алжиром: «Аргентина здесь, чтобы соревноваться и уехать в последний день ЧМ. Наличие Месси – преимущество, он не зациклен на индивидуальных рекордах»
49 минут назад
Алаба, Забитцер, Лаймер и Аль-Тамари – в составах Австрии и Иордании на матч ЧМ-2026
сегодня, 03:42
69 045 зрителей посетили матч Аргентины и Алжира на ЧМ. Такова вместимость стадиона в Канзас-Сити
сегодня, 03:28
Аргентина превзошла Алжир в матче ЧМ по ударам – 10:7, в створ – 6:0. Владение мячом у «альбиселесте» – 45%
сегодня, 03:15
Результаты группы J на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 03:00
38-летний Месси – 3-й среди самых возрастных авторов гола в истории ЧМ. Он обошел Роналду, старше были только Милла и Пепе
сегодня, 02:41
Рекомендуем