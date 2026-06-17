Месси в 1-м матче на ЧМ-2026 трижды забил с игры – столько же было за весь ЧМ-2022. На победном турнире у Лео было 7 голов, 4 – с пенальти
Месси за первый матч забил 3 гола с игры – столько же было за весь ЧМ-2022.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси за 1-й матч на ЧМ-2026 повторил свой результат по голам с игры за весь прошлый чемпионата мира.
38-летний игрок сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
Три гола с игры Лионель забил за весь ЧМ-2022, выигранный аргентинцами. Всего за победный турнир на его счету было 7 голов, 4 из которых – с пенальти.
Статистику аргентинца можно изучить здесь.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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