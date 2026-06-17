Месси в 12-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ. 4 награды за турнир – рекорд, который аргентинец делит со Снейдером
Месси в 12-й раз был выбран лучшим игроком матча ЧМ.
Лионель Месси больше всех награждался как лучший игрок матчей чемпионата мира.
Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026. Сделавший хет-трик Месси был признан лучшим игроком встречи.
Награда «Лучший игрок матча», впервые врученная в 2002 году, доставалась аргентинскому форварду 12 раз – это лучший показатель.
Четыре награды на ЧМ-2014 в Бразилии – рекорд, который Лео делит с Уэсли Снейдером. Экс-полузащитник сборной Нидерландов четырежды признавался лучшим игроком матча на ЧМ-2010 в ЮАР.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?1392 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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Месси в рекордные 12 раз был признан лучшим игроком (MVP) матча на ЧМ. Эту награду он получал в следующих играх:
ЧМ 2026 (пока что 1 раз): против Алжира (гупповой этап)
ЧМ 2022 (5 раз): против Мексики (групповой этап), против Австралии (1/8 финала), против Нидерланды (1/4 финала), против Хорватии (1/2 финала), против Франции (финал)
ЧМ 2018 (1 раз): против Нигерии(групповой этап)
ЧМ 2014 (4 раза): против Боснии и Герцеговины (групповой этап), против Ирана(групповой этап), против Нигерии (групповой этап), против Швейцарии (1/8 финала)
ЧМ 2010 (1 раз): против Греции (групповой этап)
5 МВП матча из 12 в плей офф ЧМ