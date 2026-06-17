Месси в 12-й раз признан лучшим игроком матча ЧМ. 4 награды за турнир – рекорд, который аргентинец делит со Снейдером

Месси в 12-й раз был выбран лучшим игроком матча ЧМ.

Лионель Месси больше всех награждался как лучший игрок матчей чемпионата мира.

Сборная Аргентины разгромила Алжир (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 . Сделавший хет-трик Месси был признан лучшим игроком встречи.

Награда «Лучший игрок матча», впервые врученная в 2002 году, доставалась аргентинскому форварду 12 раз – это лучший показатель.

Четыре награды на ЧМ-2014 в Бразилии – рекорд, который Лео делит с Уэсли Снейдером . Экс-полузащитник сборной Нидерландов четырежды признавался лучшим игроком матча на ЧМ-2010 в ЮАР.