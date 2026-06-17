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  4. Месси после хет-трика Алжиру: «Футбол – моя страсть, я выкладываюсь на полную, когда в форме. Это конкурентный ЧМ с хорошо подготовленными командами, никто ничего не отдает просто так»

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Месси после хет-трика Алжиру: «Футбол – моя страсть, я выкладываюсь на полную, когда в форме. Это конкурентный ЧМ с хорошо подготовленными командами, никто ничего не отдает просто так»
Месси после хет-трика: футбол – моя страсть, я выкладываюсь на полную.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Алжиром (3:0).

38-летний футболист, недавно восстановившийся после травмы, сделал хет-трик в 1-м матче на ЧМ-2026.

«Я люблю играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на полную.

Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, и очевидно, что никто ничего не отдает [просто так]. Это конкурентный чемпионат мира с хорошо подготовленными командами.

Это были сложные дни, и поэтому я был так эмоционален. Я благодарен своим партнерам по команде, тренерскому штабу и делегации сборной», – сказал Месси.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Аргентины
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Комментарии

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где аналитики бетторы?

Месси забьёт или нет какой у вас был кэф?😀😀

Жалкие хейтеры , только и можете чушь нести, а когда Лео вам рот затыкает своей игрой, в кусты прячетесь.
Даже в интервью видно его человечность и благодарность.

А не : Я Я Я Я!
Не понять этого вам если не выросли благородными.
Спасибо Лео Месси что такой как ты и есть лучший футболист на этой планете
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