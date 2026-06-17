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  4. Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»

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Скалони о 3:0: «Я потерял дар речи от Месси, он невероятен. Аргентине нужно было хорошо дебютировать, 1-й матч всегда сложен. Алжир проделал огромную работу»
Скалони о 3:0: Аргентины был нужен хороший дебют, Месси невероятен.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на победу над Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.

Аргентинцы разгромили алжирцев (3:0) благодаря хет-трику форварда Лионеля Месси.

«Я потерял дар речи от Лео. Что я могу сказать? Он невероятен. Он делает это уже 20 лет. Все в футболе хотят видеть его и получают удовольствие от его игры.

Мы никогда не сдаемся, когда дело касается мяча, это наш стиль. Это важно помнить.

Первый матч всегда сложный. На прошлом чемпионате мира мы потерпели неудачу, и нам нужно было хорошо дебютировать сегодня.

Мы знали, что нам будет тяжело, что команда соперника играет хорошо. Они проделали огромную работу, это был очень сложный матч», – сказал Скалони.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Аргентины
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Комментарии

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Denosaur
вчера, 16:47

Да ладно чушь пороть. Лио в свои почти 39 - это объективно уже балласт в сборной Аргентины в игровом плане, который еще как-то тянет только на уровне карликов типа Кюрасао или андердогов типа вроде Гондураса. Будем честны, нынешняя сборная Аргентины - это секта, а Лио в ней - идол, чисто кукла, которой поклоняются эти сектанты. Даже Скалони сам признавался, что он в сборной пустое место, а все решения принимает наш Лио.

🤣🤣🤣
Месси невероятен.
Согласен.
Поднял всем любителям футбола настроение.
А кто не находит место от негодования - в душ, потом клистер и после кашу.
Все пройдет.
А если не пройдет, то хотя бы истерить перестанете.
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