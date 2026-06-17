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  4. Месси признан лучшим игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда Аргентины хет-трик – в этой игре забивал только он

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Месси признан лучшим игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда Аргентины хет-трик – в этой игре забивал только он
Лионель Месси признан игроком матча с Алжиром.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0). 

38-летний нападающий «Интер Майами» из МЛС сделал хет-трик и повторил рекорд Мирослава Клозе по общему числу голов на чемпионатах мира (16).

Он стал единственным игроком, забивавшим в этом матче. 

Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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на 80-й минуте матча ушел отдыхать, сделав дело)
и это когда остался всего один гол до нового бомбардирского рекорда на чемпионатах мира)
вот поэтому у него и есть все эти рекорды, что он за ними не гонится)
он просто любит футбол и делится своей любовью с миллиардами)
ОтветБорис_1117003684
на 80-й минуте матча ушел отдыхать, сделав дело) и это когда остался всего один гол до нового бомбардирского рекорда на чемпионатах мира) вот поэтому у него и есть все эти рекорды, что он за ними не гонится) он просто любит футбол и делится своей любовью с миллиардами)
Потому что каждому своё) кто-то гоняется за голами, а кто-то за трофеями 😁
ОтветБорис_1117003684
на 80-й минуте матча ушел отдыхать, сделав дело) и это когда остался всего один гол до нового бомбардирского рекорда на чемпионатах мира) вот поэтому у него и есть все эти рекорды, что он за ними не гонится) он просто любит футбол и делится своей любовью с миллиардами)
Когда ты лучший в истории, тебе не надо ничего доказывать. Буквально одна эта фраза показывает разницу между Месси и Роналду. И я все равно уважаю Роналду как спортсмена, если бы не его характер, его работа над собой, его желание доказать, что он величайший, то он бы не стал великим спортсменом. Но номер 1 для любого здравомыслящего человека все равно очевиден - это Лео
То чувство, когда Мбаппе и Холанд выдали крутые перформансы с дублем, а потом пришел старый батя и показал щеглам настоящий великий перформанс
Ответtequilagwap
То чувство, когда Мбаппе и Холанд выдали крутые перформансы с дублем, а потом пришел старый батя и показал щеглам настоящий великий перформанс
И в сводке новостей теряются их дубли - словно их и не было
Ответtequilagwap
То чувство, когда Мбаппе и Холанд выдали крутые перформансы с дублем, а потом пришел старый батя и показал щеглам настоящий великий перформанс
Сегодня дед подъедет и обосрется, как всегда..
4 года спустя всё так же кошмарит сознание клубничной секты
ОтветАбдул Абакаев
4 года спустя всё так же кошмарит сознание клубничной секты
Причем делает это пешком и одной ногой, ибо рано на групповом этапе напрягаться
Кстати, ставка что Роналду заплачет получается зашла?)
Месси лучший футболист первого тура.
Без конкурентов особых.
Дайте новость, что Лео - лидер бомбардирской гонки ЧМ2026, пока Кейн 5 штук не закинул)
Передайте Аршавину, что переобувочная открыта
И это только первый шаг на пути защиты титула на ЧМ по стопам Пеле. Вот увидите - Месси снова будет в финале чемпионата мира.
Без комментариев 🇦🇷⚽️🏆🐐
Просто улыбка и ощущение счастья от игры этого человека. Пардон, этого 👽
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