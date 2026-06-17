Месси признан лучшим игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда Аргентины хет-трик – в этой игре забивал только он

Лионель Месси признан игроком матча с Алжиром.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

38-летний нападающий «Интер Майами» из МЛС сделал хет-трик и повторил рекорд Мирослава Клозе по общему числу голов на чемпионатах мира (16).

Он стал единственным игроком, забивавшим в этом матче.

Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м