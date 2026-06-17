Месси признан лучшим игроком матча с Алжиром. У 38-летнего форварда Аргентины хет-трик – в этой игре забивал только он
Лионель Месси признан игроком матча с Алжиром.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).
38-летний нападающий «Интер Майами» из МЛС сделал хет-трик и повторил рекорд Мирослава Клозе по общему числу голов на чемпионатах мира (16).
Он стал единственным игроком, забивавшим в этом матче.
Месси стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ. Он побил рекорд Роналду, которому было 33 в 2018-м
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?929 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
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и это когда остался всего один гол до нового бомбардирского рекорда на чемпионатах мира)
вот поэтому у него и есть все эти рекорды, что он за ними не гонится)
он просто любит футбол и делится своей любовью с миллиардами)
Без конкурентов особых.
Просто улыбка и ощущение счастья от игры этого человека. Пардон, этого 👽