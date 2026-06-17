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  4. Аргентина впервые за 3 последних ЧМ выиграла 1-й матч. В 2018-м была ничья с Исландией, в 2022-м проиграли Саудовской Аравии

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Аргентина впервые за 3 последних ЧМ выиграла 1-й матч. В 2018-м была ничья с Исландией, в 2022-м проиграли Саудовской Аравии
Аргентина выиграла 1-й матч на ЧМ впервые с 2018 года.

Сборная Аргентины впервые за 3 последних чемпионата мира стартовала с победы.

Команда Лионеля Скалони разгромила сборную Алжира (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.

На ЧМ-2018 аргентинцы в первом матче сыграли вничью с Исландией (1:1), а в 2022-м проиграли Саудовской Аравии (1:2).

В следующем туре Аргентина встретится со сборной Австрии.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Исландии по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoЛионель Скалони

Комментарии

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Месси купил ЧМ, говорили они. Месси только с липовых пенок умеет забивать в плей-офф, говорили они. Жаль персофанов Криштика, конечно, когда Лео одним матчем развеял все эти дебильные мифы хет-триком с игры, да ещё и в 38 лет.
ОтветBlack Phoenix
Месси купил ЧМ, говорили они. Месси только с липовых пенок умеет забивать в плей-офф, говорили они. Жаль персофанов Криштика, конечно, когда Лео одним матчем развеял все эти дебильные мифы хет-триком с игры, да ещё и в 38 лет.
Инфантина управлял мячом через микрочип и направлял в ворота, скажут фанаты Рончика, делов-то)
ОтветBlack Phoenix
Месси купил ЧМ, говорили они. Месси только с липовых пенок умеет забивать в плей-офф, говорили они. Жаль персофанов Криштика, конечно, когда Лео одним матчем развеял все эти дебильные мифы хет-триком с игры, да ещё и в 38 лет.
Так он не в плей-офф забил 3 мяча , в плове он только в пустые и с пенок может. Вместо КК хет-трик
Блестящий результат, крупная победа на ЧМ и хет-трик Месси - он лучший бомбардир нынешнего чемпионата, и лучшего дня просто не придумать😀
Величайший игрок в истории футбола сделал разницу
Остается только продолжать в том же духе. Очень надеюсь, что Аргентина выиграет этот чемпионат мира и станет первой сборной в 21 веке, которая сумеет взять 2 титула ЧМ подряд...
ОтветОтец Абду
Остается только продолжать в том же духе. Очень надеюсь, что Аргентина выиграет этот чемпионат мира и станет первой сборной в 21 веке, которая сумеет взять 2 титула ЧМ подряд...
Интересное совпадение:

Когда хозяева ЧМ выигрывали матч открытия с разницей в 2 мяча, другая сборная впоследствии завоёвывала свой 4 ЧМ

ЧМ 2006: Германия обыграла Коста-Рику со счётом 4:2 в матче открытия (с разницей в 2 мяча). Италия начала турнир с сухой победы в первом матче группы и в итоге завоевала свой 4-ЧМ (Италия завоевала свою 4-звезду на ЧМ и это был второй ЧМ 2000-х)

ЧМ2014: Бразилия обыграла Хорватию со счётом 3:1 в матче открытия (тоже с разницей в 2 мяча). Германия стартовала на турнире с сухой победы в группе и в итоге выиграла свой 4-ЧМ (Германия завоевала свою 4-звезду на ЧМ Бразилия и это был второй ЧМ 2010-х)

ЧМ2026: Мексика обыграла ЮАР со счётом 2:0 в матче открытия (с разницей в 2 мяча). Аргентина начала турнир с сухой победы на групповом этапе и, возможно (Теперь наступает второй ЧМ 2020-х...)

Совпадение? Посмотрим
Да уж на детях Зидана, природа отдохнула)) Люка такой себе вратарь, потому и в Алжире 🤧
А куда все хейтеры делись, опять по норам:))
Ну вообще для них это не хорошая примета :) Буду рад ошибиться.
Есть ещё вопросы, хейтеры?)
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