Аргентина впервые за 3 последних ЧМ выиграла 1-й матч. В 2018-м была ничья с Исландией, в 2022-м проиграли Саудовской Аравии
Аргентина выиграла 1-й матч на ЧМ впервые с 2018 года.
Сборная Аргентины впервые за 3 последних чемпионата мира стартовала с победы.
Команда Лионеля Скалони разгромила сборную Алжира (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026.
На ЧМ-2018 аргентинцы в первом матче сыграли вничью с Исландией (1:1), а в 2022-м проиграли Саудовской Аравии (1:2).
В следующем туре Аргентина встретится со сборной Австрии.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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