Аргентина впервые за 3 последних ЧМ выиграла 1-й матч. В 2018-м была ничья с Исландией, в 2022-м проиграли Саудовской Аравии

Аргентина выиграла 1-й матч на ЧМ впервые с 2018 года.

Сборная Аргентины впервые за 3 последних чемпионата мира стартовала с победы.

Команда Лионеля Скалони разгромила сборную Алжира (3:0) в 1-м туре ЧМ-2026 .

На ЧМ-2018 аргентинцы в первом матче сыграли вничью с Исландией (1:1), а в 2022-м проиграли Саудовской Аравии (1:2).

В следующем туре Аргентина встретится со сборной Австрии.