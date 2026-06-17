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  4. Месси сделал хет-трик в матче с Алжиром на ЧМ

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Месси сделал первый хет-трик на ЧМ – в матче с Алжиром

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, идет 2-й тайм).

38-летний игрок «Интер Майами» открыл счет на 17-й минуте после передачи Родриго Де Поля. На 60-й он забил второй мяч, а на 76-й отличился с паса Николаса Гонсалеса. 

Это первый хет-трик Месси на чемпионатах мира, который позволил ему повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами

Комментарии

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Лучший ассистент в истории ЧМ (8)
Лучший игрок по г+п в истории ЧМ (24)
Лучший игрок по г+п в плей-офф ЧМ (5+6)
Лучший ассистент в плей-офф ЧМ (6)

В конце концов Чемпион мира, что ещё надо?
ОтветОтец Абду
Лучший бомбардир в истории ЧМ (16) Лучший ассистент в истории ЧМ (8) Лучший игрок по г+п в истории ЧМ (24) Лучший игрок по г+п в плей-офф ЧМ (5+6) Лучший ассистент в плей-офф ЧМ (6) В конце концов Чемпион мира, что ещё надо?
Надо забить сто тыщ милльонов пенальти! 😂😂😂
ОтветОтец Абду
Лучший бомбардир в истории ЧМ (16) Лучший ассистент в истории ЧМ (8) Лучший игрок по г+п в истории ЧМ (24) Лучший игрок по г+п в плей-офф ЧМ (5+6) Лучший ассистент в плей-офф ЧМ (6) В конце концов Чемпион мира, что ещё надо?
Зашакалить гол у партнёра по команде:))🤣🤣🤣
И как сделал:)) После того как Мбаппе обогнал его, после того как Холланд сделал дубль:)) Месси до сих пор играет на уровне лучших игроков мира из топ чемпионатов в прайме:) Абсолютный гений футбола:))
Ответrigobersong
И как сделал:)) После того как Мбаппе обогнал его, после того как Холланд сделал дубль:)) Месси до сих пор играет на уровне лучших игроков мира из топ чемпионатов в прайме:) Абсолютный гений футбола:))
Это Алжир, успокойся
ОтветD A_1116789539
Это Алжир, успокойся
А Франция играла против Испании?)))это хет-трик, прими))
Повторил рекорд Клозе. Величайший игрок в истории футбола. Наслаждайтесь,возможно,последним турниром GOATa
Хет-трик? На те вам чистый, без пенальти!!!
Роналду после этого будет жёстко истерить и психовать на поле, и это будет только вредить команде
ОтветТёма Тёма
GOAT! 🐐🐐🐐
Без вопросов
Те, кто смотрит хотя бы хайлайты Месси за Интер Маями знает, что он до сих пор в форме и по факту является лучшим игроком МЛС. Поэтому то, что он сейчас творит не является чем то необычным, просто мастер своего дела выполняет свою работу.
ОтветIlya Petrov
Те, кто смотрит хотя бы хайлайты Месси за Интер Маями знает, что он до сих пор в форме и по факту является лучшим игроком МЛС. Поэтому то, что он сейчас творит не является чем то необычным, просто мастер своего дела выполняет свою работу.
До первой серьезной сборной,а не бомжи из африки
38 лет человеку, какой же великий…
Лео оканчательно добей кристину7 🤣🤣🤣
Как же я скучал по его игре.. эх как же соскучился)) Лео роднище))с хеттриком! Даже слов нет чтоб его описать
Вооот он Месси! Железно бетонными словами «лучший игрок мира» в таком возрасте заходит на 6-й ЧМ с хет триком ‘’без пенальти’’.
Спасибо Месси за эти эмоции которых со словами не объяснить! Лучший!!!
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