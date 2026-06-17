Месси сделал первый хет-трик на ЧМ – в матче с Алжиром
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, идет 2-й тайм).
38-летний игрок «Интер Майами» открыл счет на 17-й минуте после передачи Родриго Де Поля. На 60-й он забил второй мяч, а на 76-й отличился с паса Николаса Гонсалеса.
Это первый хет-трик Месси на чемпионатах мира, который позволил ему повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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В конце концов Чемпион мира, что ещё надо?
Роналду после этого будет жёстко истерить и психовать на поле, и это будет только вредить команде
Спасибо Месси за эти эмоции которых со словами не объяснить! Лучший!!!