Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, идет 2-й тайм).

38-летний игрок «Интер Майами » открыл счет на 17-й минуте после передачи Родриго Де Поля. На 60-й он забил второй мяч, а на 76-й отличился с паса Николаса Гонсалеса.

Это первый хет-трик Месси на чемпионатах мира, который позволил ему повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.