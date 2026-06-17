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Месси шипами ударил сзади в икру Манди в матче с Алжиром. Марчиняк не наказал аргентинца, ВАР не вмешался
Месси не наказали за удар шипами по ноге Манди.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не был наказан за свои действия в эпизоде с алжирским защитником Аиссой Манди.

Аргентинцы играют против Алжира (1:0, второй тайм) в 1-м туре ЧМ-2026.

На 31-й минуте Месси сзади ударил шипами по икре Манди, сбив соперника с ног.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтую карточку. ВАР не вмешался.

Фото: скриншоты из трансляции DAZN

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Archivo VAR
logoСборная Аргентины по футболу
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