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Месси забил на 5 из 6 ЧМ, повторив рекорд Роналду. Только в 2010-м в ЮАР не было голов
Месси забил на 5 из 6 чемпионатов мира, на которых он играл.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).

Таким образом, 38-летний игрок «Интер Майами» забил не менее одного гола на 5 из 6 чемпионатов мира, на которых он выступал. Аргентинец повторил достижение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который забивал на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

В 3 играх ЧМ-2006 в Германии на счету Месси 1 мяч и 1 ассист. 

В 5 матчах ЧМ-2010 в ЮАР форвард отметился лишь одной результативной передачей.

В 7 играх ЧМ-2014 в Бразилии Месси забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

В 4 матчах ЧМ-2018 в России на его счету 1+2.

В 7 матчах ЧМ-2022 в Катаре Месси забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Месси забил 14-й гол на ЧМ и догнал Мбаппе. До рекорда Клозе – 2 мяча

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Не зря проснулся. Увидел голешник величайшего, день не испортить
Осмотр лиц идёт по расписанию:)) Siuuuu🐬🐬🐬
В ЮАР вувузелы мешали сосредоточиться на голах. 😊
Просто в 2010 у руля был физрук Марадона. Он фактически загнал Месси в глубину поля + играли без опорника (как Реал после ухода Макелеле), и Аргентина закономерно поплатилась за это в 1/4 финала
К сожалению в 2010 году тренер отсутствовал в сборной Аргентины.
Заголовок не отражает действительности: Месси и забивал, и отдавал голевые пасы на пяти из шести ЧМ, плюс может выбить страйк, и отдать ассист на нынешнем чемпионате мира в США.
Ага, но почему-то ЗМ таки получил, хотя ЧМ провалил 0+0, как и вся сборная. А ведь тут с пеной у рта доказывают, что ЧМ вершина и его одного достаточно для получения ЗМ.
Просто напомните людям кто ту сборную тренировал, при всем уважении к игроцкой карьере, но это был не тренер:) Через сборную в отборе прошли 50 игроков, в том числе легенды Сатурн-РЕНТВ вроде Монтенегро, на ЧМ поехали без Камбьяссо и Дзаннетти которых после требла Интера не взяли на турнир:) Но и Диего Милито которого взяли запасным, даже почти 40ка летний на тот момент давно списанный Мартин Палермо отыграл больше:))
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