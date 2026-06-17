Холанд забил 57 голов в 51 матче за Норвегию
Эрлинг Холанд забивает в среднем больше 1,1 гола за матч в составе сборной Норвегии.
Нападающий, представляющий «Манчестер Сити», сделал дубль в игре с Ираком в дебютном матче на чемпионате мира.
Теперь на счету 25-летнего футболиста 57 голов в 51 игре за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории Норвегии.
Ирак – Норвегия. 1:2 – Холанд сделал дубль после ошибки защитника! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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