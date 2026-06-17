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  4. Холанд забил 57 голов в 51 матче за Норвегию

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Холанд забил 57 голов в 51 матче за Норвегию

Эрлинг Холанд забивает в среднем больше 1,1 гола за матч в составе сборной Норвегии.

Нападающий, представляющий «Манчестер Сити», сделал дубль в игре с Ираком в дебютном матче на чемпионате мира.

Теперь на счету 25-летнего футболиста 57 голов в 51 игре за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории Норвегии.

Ирак – Норвегия. 1:2 – Холанд сделал дубль после ошибки защитника! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Норвегии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Ирака по футболу
logoМанчестер Сити
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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За сборную Франции или Англии сотню бы уже набил, что ли?)
ОтветRoman
За сборную Франции или Англии сотню бы уже набил, что ли?)
100% Когда рядом Серлот, который тормощит аттаку, сложно забивать, но он делает это
Эх, играл бы за более сильную сборную, которая регулярно играет на ЧМ и проходит далеко, то мог бы и за рекорд по голам на турнире побороться
Слоняра, идёт по графику
Молодец Викинг! Стата супер, главное что бы против топов не терялся !
Холанд и серлот это типа тот двухголовый тролль наёмник с дубиной из Warcraft frozen Tron : ааа позабавимся!!!
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