Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: «Если бы я играл, чтобы заставить замолчать критиков, мне пришлось бы делать это до 80 лет. Я здесь, чтобы творить историю и помочь Франции выиграть ЧМ»

Мбаппе после 3:1 с Сенегалом: Франция еще не набрала ход.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Сенегалом в матче ЧМ-2026 .

В 1-м туре группового этапа французы победили со счетом 3:1. Мбаппе отметился дублем.

«Думаю, мы еще не набрали ход. Но всегда приятно начинать турнир [с победы]. Это придает немного душевного спокойствия. Хотя на чемпионате мира невозможно чувствовать себя по-настоящему спокойно. На примере других команд мы убедились, что начать с победы сложно. Все знают, что чемпионат мира – это особенное событие, все хотят победить и создать хорошее впечатление. Сегодняшний матч был непростым. Мы знаем, что можем забить в любой момент, и это помогает.

Критика? Нет смысла мстить. Если бы я играл для того, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы творить историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира. Это всего лишь первый матч в группе. Люди могут увлекаться и критиковать. Мы должны сохранять спокойствие», – сказал Мбаппе в интервью M6.