Парти проиграл апелляцию по отказу во въезде в Канаду.

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по решению об отказе во въезде в Канаду .

Ранее 33-летнего футболиста, которому в Англии предъявлены обвинения в нескольких эпизодах изнасилования, не пустили в страну для участия в чемпионате мира.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, на слушании во вторник суд Оттавы отклонил апелляцию Парти. В ночь с 17 на 18 июня сборная Ганы в Торонто проведет первый матч на ЧМ-2026 против команды Панамы .

В сезоне-2025/26 Парти выступал за «Вильярреал » и провел 25 матчей в Ла Лиге .

Канада не пустила ганца Парти из-за дела об изнасилованиях. Что известно