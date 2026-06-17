Апелляция Парти насчет отказа во въезде в Канаду отклонена. Хавбека Ганы не пустили в страну из-за обвинений в изнасилованиях
Парти проиграл апелляцию по отказу во въезде в Канаду.
Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по решению об отказе во въезде в Канаду.
Ранее 33-летнего футболиста, которому в Англии предъявлены обвинения в нескольких эпизодах изнасилования, не пустили в страну для участия в чемпионате мира.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, на слушании во вторник суд Оттавы отклонил апелляцию Парти. В ночь с 17 на 18 июня сборная Ганы в Торонто проведет первый матч на ЧМ-2026 против команды Панамы.
В сезоне-2025/26 Парти выступал за «Вильярреал» и провел 25 матчей в Ла Лиге.
Канада не пустила ганца Парти из-за дела об изнасилованиях. Что известно
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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