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  4. Апелляция об отказе Парти во въезде в Канаду отклонена. Хавбека Ганы не пустили в страну из-за обвинений в изнасилованиях

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Апелляция Парти насчет отказа во въезде в Канаду отклонена. Хавбека Ганы не пустили в страну из-за обвинений в изнасилованиях
Парти проиграл апелляцию по отказу во въезде в Канаду.

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию по решению об отказе во въезде в Канаду.

Ранее 33-летнего футболиста, которому в Англии предъявлены обвинения в нескольких эпизодах изнасилования, не пустили в страну для участия в чемпионате мира.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, на слушании во вторник суд Оттавы отклонил апелляцию Парти. В ночь с 17 на 18 июня сборная Ганы в Торонто проведет первый матч на ЧМ-2026 против команды Панамы.

В сезоне-2025/26 Парти выступал за «Вильярреал» и провел 25 матчей в Ла Лиге.

Канада не пустила ганца Парти из-за дела об изнасилованиях. Что известно

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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Комментарии

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The Athletic пишет, что в заявке на визу Парти ложно утверждалось, что ему не предъявлялись никакие уголовные обвинения ни в одной стране. Спортс, вы специально не добавляете это в новость, чтобы сумасшедшие в комментариях писали про презумпцию невиновности, а не про то, что Парти (или его представители) подали фальшивые документы?
ОтветПолотеньчик
The Athletic пишет, что в заявке на визу Парти ложно утверждалось, что ему не предъявлялись никакие уголовные обвинения ни в одной стране. Спортс, вы специально не добавляете это в новость, чтобы сумасшедшие в комментариях писали про презумпцию невиновности, а не про то, что Парти (или его представители) подали фальшивые документы?
Спасибо, это уже кое-что проясняет
Чемпионат мира должен обсуждаться из-за футбола, а не из-за уголовных дел вокруг игроков.
Насильник+ мошенник) мне этот Парти никогда не нравился, смахивает на проклятого Бога похоти Аль Киира, из романа о Конане варваре Тайна врат Аль Киира)
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