Неймар ждет 4-ю дочку – первые три родились в 2023-м, 2024-м и 2025-м. Также у форварда есть 15-летний сын

У Неймара родится четвертая дочь.

У Неймара родится пятый ребенок.

Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса » объявил, что они с Бруной Бьянкарди ждут дочку.

У форварда уже есть три дочери: Мел родилась в 2025-м, Хелена – в 2024-м, Мави – в 2023-м. А первым ребенком Неймара был Дави Лукка – он 2011 года рождения.

При этом следует отметить, что мать Мел и Мави – Бьянкарди, Хелены – Аманда Кимберли, Дави – Каролина Дантос.