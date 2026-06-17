Неймар ждет 4-ю дочку – первые три родились в 2023-м, 2024-м и 2025-м. Также у форварда есть 15-летний сын
У Неймара родится четвертая дочь.
У Неймара родится пятый ребенок.
Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» объявил, что они с Бруной Бьянкарди ждут дочку.
У форварда уже есть три дочери: Мел родилась в 2025-м, Хелена – в 2024-м, Мави – в 2023-м. А первым ребенком Неймара был Дави Лукка – он 2011 года рождения.
При этом следует отметить, что мать Мел и Мави – Бьянкарди, Хелены – Аманда Кимберли, Дави – Каролина Дантос.
Что ждет Моуринью в «Реале»?25830 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровень
Не провал, но и ничего особенного
Ничего хорошего, он устарел
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Неймара
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии