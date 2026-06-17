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  4. Неймар ждет 4-ю дочку – первые три родились в 2023-м, 2024-м и 2025-м. Также у форварда есть 15-летний сын

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Неймар ждет 4-ю дочку – первые три родились в 2023-м, 2024-м и 2025-м. Также у форварда есть 15-летний сын
У Неймара родится четвертая дочь.

У Неймара родится пятый ребенок.

Нападающий сборной Бразилии и «Сантоса» объявил, что они с Бруной Бьянкарди ждут дочку.

У форварда уже есть три дочери: Мел родилась в 2025-м, Хелена – в 2024-м, Мави – в 2023-м. А первым ребенком Неймара был Дави Лукка – он 2011 года рождения.

При этом следует отметить, что мать Мел и Мави – Бьянкарди, Хелены – Аманда Кимберли, Дави – Каролина Дантос.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Неймара
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Комментарии

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При своëм уровне достатока мог бы вести разгульную жизнь, но выбрал семью и карьеру! Уважение таким людям
Ответeugenetelichko
При своëм уровне достатока мог бы вести разгульную жизнь, но выбрал семью и карьеру! Уважение таким людям
регулярное посещение дней рождения сестры чего только стоит!
Вот это я понимаю, работоспособность и производительность. По дочке в год.
ОтветHE3EP1
Вот это я понимаю, работоспособность и производительность. По дочке в год.
Столько голов даже не забивает)
ОтветHE3EP1
Вот это я понимаю, работоспособность и производительность. По дочке в год.
Смешно, но у него столько же матчей за сборную после ЧМ-2022, сколько дочек.)
ОтветAndrey Kuritcyn
Покер!
Полупокер какой-то
1+3 ))все как любит Ней
Круто, молодец! Хоть в этом деле не филонит!
Хотел второго сына, но... 🤷‍♂️
Сын уже в дубле должен пылить, но что-то не слыхать о нём.
Короче поедет к семье,и на ЧМ мы его не увидим. Нафиг было заявлять?!
2024 загулял что ли
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