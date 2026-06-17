Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на ЧМ: догнал Мюллера и обошел Месси, Фонтена и Пеле. До рекорда Клозе – 2 мяча

Мбаппе идет в четверке лучших бомбардиров в истории ЧМ.

Лишь двое забили больше голов на чемпионатах мира, чем Килиан Мбаппе .

Форвард сборной Франции открыл счет в матче с Сенегалом в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1), а в конце матча оформил дубль.

Это 13-й и 14-й голы нападающего, представляющего «Реал », на мундиалях. Он провел 15-ю игру.

По забитым мячам Мбаппе обогнал аргентинца Лионеля Месси (13) и француза Жюста Фонтена (13), а также бразильца Пеле (12). Столько же голов у немца Герда Мюллера (14).

Больше голов только у немца Мирослава Клозе (16), а также у бразильца Роналдо (15).