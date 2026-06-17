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  4. Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на ЧМ: догнал Мюллера и обошел Месси, Фонтена и Пеле. До рекорда Клозе – 2 мяча

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Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на ЧМ: догнал Мюллера и обошел Месси, Фонтена и Пеле. До рекорда Клозе – 2 мяча
Мбаппе идет в четверке лучших бомбардиров в истории ЧМ.

Лишь двое забили больше голов на чемпионатах мира, чем Килиан Мбаппе.

Форвард сборной Франции открыл счет в матче с Сенегалом в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1), а в конце матча оформил дубль.

Это 13-й и 14-й голы нападающего, представляющего «Реал», на мундиалях. Он провел 15-ю игру.

По забитым мячам Мбаппе обогнал аргентинца Лионеля Месси (13) и француза Жюста Фонтена (13), а также бразильца Пеле (12). Столько же голов у немца Герда Мюллера (14).

Больше голов только у немца Мирослава Клозе (16), а также у бразильца Роналдо (15).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoКилиан Мбаппе
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logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Франции по футболу
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Комментарии

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Логично, что Мбаппе побьёт рекорд, учитывая возраст и увеличенное количество матчей на чемпионатах. Однако рекорд Клозе – самый рабоче-крестьянский такой, грубый, жёсткий, корявый, негламурный.
ОтветRedGreen
Логично, что Мбаппе побьёт рекорд, учитывая возраст и увеличенное количество матчей на чемпионатах. Однако рекорд Клозе – самый рабоче-крестьянский такой, грубый, жёсткий, корявый, негламурный.
Увеличение на 1 матч ничего не дает в данном конкретном случае. Мбаппе так и так его побьет.
ОтветRedGreen
Логично, что Мбаппе побьёт рекорд, учитывая возраст и увеличенное количество матчей на чемпионатах. Однако рекорд Клозе – самый рабоче-крестьянский такой, грубый, жёсткий, корявый, негламурный.
Мбаппе скорее всего и со старым форматом побил бы, чего уж там
Что не говори, но форма у него отличная и рекорд будет побит!
Траур у хейтеров черепашки, говорили балласт и проблема сборной Франции)))) сексперты
Помню, тут хихикали в соседних новостях про Мбаппе и его оборонительные способности.. Можно, конечно, много плохого про черепашку сказать, но то, что это один из самых сильных (если не самый) игроков французского футбола – даже не обсуждается. В данный момент, он единственный кто может догнать рекорд Пеле (по ЧМ).
А вы говорите лига чемпионов. Ниндзя к своим 27 годам лучший бомбардир в истории сб франции, лучший бомбардир в истории псж, чемпион мира, один из лучших снайперов в истории чемпионатов мира
ОтветВладимир Владимирович
А вы говорите лига чемпионов. Ниндзя к своим 27 годам лучший бомбардир в истории сб франции, лучший бомбардир в истории псж, чемпион мира, один из лучших снайперов в истории чемпионатов мира
Роналду был рожден для ЛЧ
Мбаппе был рожден для ЧМ
ОтветSPAIN 2010
Роналду был рожден для ЛЧ Мбаппе был рожден для ЧМ
Мбаппе прямо как Клозе, тот тоже отжигал на чемпионатах мира
Мане там у себя в пустыне сднил чет капитально. Вообще не выделяется.
ОтветФрэнк Канистра
Мане там у себя в пустыне сднил чет капитально. Вообще не выделяется.
Ну, как не выделяется. Выделяется. К сожалению в отрицательную сторону.
Мбапе > меси
И всё таки он крутой футболист.
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