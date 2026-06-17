Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на ЧМ: догнал Мюллера и обошел Месси, Фонтена и Пеле. До рекорда Клозе – 2 мяча
Мбаппе идет в четверке лучших бомбардиров в истории ЧМ.
Лишь двое забили больше голов на чемпионатах мира, чем Килиан Мбаппе.
Форвард сборной Франции открыл счет в матче с Сенегалом в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:1), а в конце матча оформил дубль.
Это 13-й и 14-й голы нападающего, представляющего «Реал», на мундиалях. Он провел 15-ю игру.
По забитым мячам Мбаппе обогнал аргентинца Лионеля Месси (13) и француза Жюста Фонтена (13), а также бразильца Пеле (12). Столько же голов у немца Герда Мюллера (14).
Больше голов только у немца Мирослава Клозе (16), а также у бразильца Роналдо (15).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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