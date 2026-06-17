Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за Францию и побил рекорд Жиру

Никто не забил больше голов за сборную Франции , чем Килиан Мбаппе .

Сегодня форвард сделал дубль во втором тайме матча с Сенегалом на ЧМ-2026 . Это его 57-й и 58-й голы за национальную команду.

57 мячей забил Оливье Жиру , проведя на 38 матчей больше (137 против 99).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .