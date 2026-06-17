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  4. Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за Францию и побил рекорд Жиру

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Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за Францию и побил рекорд Жиру

Никто не забил больше голов за сборную Франции, чем Килиан Мбаппе.

Сегодня форвард сделал дубль во втором тайме матча с Сенегалом на ЧМ-2026. Это его 57-й и 58-й голы за национальную команду.

57 мячей забил Оливье Жиру, проведя на 38 матчей больше (137 против 99).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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Комментарии

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Ну во втором тайме хотя бы Франция похожа на Францию
ОтветЕбздрогыч
Ну во втором тайме хотя бы Франция похожа на Францию
Приятно смотреть на их игру!
Хорошо забили. Олисе красавец. Так и не понял почему пеналь не дали
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Хорошо забили. Олисе красавец. Так и не понял почему пеналь не дали
Так понятно почему,чтобы не смог черепашка обогнать Месси по голам на чм. Теперь смотри сколько пенальти посавят соперникам аргов до конца чемпионата.
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Хорошо забили. Олисе красавец. Так и не понял почему пеналь не дали
Судья - негрейровец.
Мбаппе просто с Жиру бесится.
Не зря про Олисе в Баварии сказали, что и за 500 не продадут.
похоже, тотальный хейт к Мбаппе пока что отменяется. Как минимум до следующей игры
Ответkorysh
похоже, тотальный хейт к Мбаппе пока что отменяется. Как минимум до следующей игры
А так хотелось написать, что чел так и не стал отрабатывать в обороне нормально. Но пока стоит отложить....
ОтветAres
А так хотелось написать, что чел так и не стал отрабатывать в обороне нормально. Но пока стоит отложить....
А он стал отрабатывать? Или пока только заявил об этом?
Ну теперь Килиан шикарным голешником стал лучшим бомбардиром сборной. Классно пробил.
Ответcorazon blanco
Ну теперь Килиан шикарным голешником стал лучшим бомбардиром сборной. Классно пробил.
Там вратарь лажанул во втором голе Мбаппе
Да, черепашка далеко убежит с рекордом...
На шаг ближе к Клозе
Сколько у него теперь на ЧМ голов? Насколько далеко до Роналдо и Клозе?
ОтветОксолиновая Мразь
Сколько у него теперь на ЧМ голов? Насколько далеко до Роналдо и Клозе?
13й гол, до Клозе всего 3 осталось. У Месси тоже 13. Вполне возможно в ближайшие пару недель у нас новый лучший бомбардир в истории чм появится. Мбаппе всего 27 и еще на 2 чм он точно поедет. Так что будет не просто первым, а первым с таким приличным запасом скорее всего.
ОтветОттоДракула
13й гол, до Клозе всего 3 осталось. У Месси тоже 13. Вполне возможно в ближайшие пару недель у нас новый лучший бомбардир в истории чм появится. Мбаппе всего 27 и еще на 2 чм он точно поедет. Так что будет не просто первым, а первым с таким приличным запасом скорее всего.
Сейчас 14, а не 13
Кики - нужен дубль.
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