Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за Францию и побил рекорд Жиру
Никто не забил больше голов за сборную Франции, чем Килиан Мбаппе.
Сегодня форвард сделал дубль во втором тайме матча с Сенегалом на ЧМ-2026. Это его 57-й и 58-й голы за национальную команду.
57 мячей забил Оливье Жиру, проведя на 38 матчей больше (137 против 99).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Что ждет Моуринью в «Реале»?25767 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровень
Не провал, но и ничего особенного
Ничего хорошего, он устарел
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии