В ворота Сенегала не назначили пенальти после подката Мане против Мбаппе. Арбитр Фагани посмотрел повтор и объявил, что контакт инициировал Килиан
Франции не дали пенальти на Килиане Мбаппе.
В пользу сборной Франции не назначили пенальти в матче с Сенегалом после проверки ВАР.
Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 проодит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (1:0 ,второй тайм).
На 58-й минуте Садьо Мане пошел в подкат в собственной штрафной против Килиана Мбаппе. Главный судья матча, иранец Алиреза Фагани, не стал назначать пенальти. Даже после просмотра ВАР он не изменил решения: арбитр объявил, что «контакт инициировал атакующий игрок».
Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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