Франции не дали пенальти на Килиане Мбаппе.

В пользу сборной Франции не назначили пенальти в матче с Сенегалом после проверки ВАР.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 проодит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (1:0 ,второй тайм).

На 58-й минуте Садьо Мане пошел в подкат в собственной штрафной против Килиана Мбаппе . Главный судья матча, иранец Алиреза Фагани, не стал назначать пенальти. Даже после просмотра ВАР он не изменил решения: арбитр объявил, что «контакт инициировал атакующий игрок».

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»