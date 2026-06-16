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  4. В ворота Сенегала не назначили пенальти после подката Мане против Мбаппе. Арбитр посмотрел повтор и объявил, что контакт инициировал Килиан

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В ворота Сенегала не назначили пенальти после подката Мане против Мбаппе. Арбитр Фагани посмотрел повтор и объявил, что контакт инициировал Килиан
Франции не дали пенальти на Килиане Мбаппе.

В пользу сборной Франции не назначили пенальти в матче с Сенегалом после проверки ВАР.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 проодит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию (1:0 ,второй тайм).

На 58-й минуте Садьо Мане пошел в подкат в собственной штрафной против Килиана Мбаппе. Главный судья матча, иранец Алиреза Фагани, не стал назначать пенальти. Даже после просмотра ВАР он не изменил решения: арбитр объявил, что «контакт инициировал атакующий игрок».

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Мне кажется пеналь был. Хотя я в этом матче больше за Сенегал
Мбаппе нужно было бежать к своим воротам, действительно чего поперся к сенегальцам в штрафную.
Я бы ещё понял, если бы по заветам Мажича объявили "недостаточный контакт". Хотя и это враньё - на такой скорости он просто сбивает шаг...

Но утвержлать, что сам Мбаппе инициировал контакт?! (о_0)
Был диктатор - стал инициатор.
У судьи 6 игр на двух предыдущих чемпионата мира... увидел зазор с правой ногой Мбаппе и радостно отменил пенальти. Хотя контакт был с левой ногой.
Пеналь скорее был, чем нет. Мбаппе от Мане ушел, мяч прокинул, контакта не искал, контакт был
Все по делу. Мбаппе сам падал , без касаний.
Судья красавчик 🔥
Судья отлично разобрался.
Левую ногу он не зацепил, а правой по касательной зацепил только
Чистая пенка , без вопросов., там ещё и в опорную контакт был. На такой скорости это чисто фол и пенка
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