У Франции 0,02 xG в 1-м тайме матча с Сенегалом на ЧМ. Африканцы превзошли соперника по ударам – 5 против одного
Франция ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме.
Сборная Франции ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме матча ЧМ-2026.
За первые 45 минут игры французы нанесли всего один удар по воротам соперника, и он оказался неточным. У сборной Сенегала 5 ударов по воротам, один из которых пришелся в створ.
Показатель ожидаемых голов сборной Франции в 1-м тайме составил 0,02. xG Сенегала – 0,67.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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Хз конечно что будет во втором тайме, но первый просто нет слов.