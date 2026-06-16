У Франции 0,02 xG в 1-м тайме матча с Сенегалом на ЧМ. Африканцы превзошли соперника по ударам – 5 против одного

Франция ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме.

Сборная Франции ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме матча ЧМ-2026 .

За первые 45 минут игры французы нанесли всего один удар по воротам соперника, и он оказался неточным. У сборной Сенегала 5 ударов по воротам, один из которых пришелся в створ.

Показатель ожидаемых голов сборной Франции в 1-м тайме составил 0,02. xG Сенегала – 0,67.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).