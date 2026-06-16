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  4. У Франции 0,02 xG в 1-м тайме матча с Сенегалом на ЧМ. Африканцы превзошли соперника по ударам – 5 против одного

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У Франции 0,02 xG в 1-м тайме матча с Сенегалом на ЧМ. Африканцы превзошли соперника по ударам – 5 против одного
Франция ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме.

Сборная Франции ни разу не пробила в створ ворот Сенегала в 1-м тайме матча ЧМ-2026.

За первые 45 минут игры французы нанесли всего один удар по воротам соперника, и он оказался неточным. У сборной Сенегала 5 ударов по воротам, один из которых пришелся в створ.

Показатель ожидаемых голов сборной Франции в 1-м тайме составил 0,02. xG Сенегала – 0,67.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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Это какой то позор.
Хз конечно что будет во втором тайме, но первый просто нет слов.
ОтветЕвгений Сидоров
Это какой то позор. Хз конечно что будет во втором тайме, но первый просто нет слов.
До этого матча худшим показателем по xG за первый тайм был у Кабо-Верде против Испании - 0,04. В раза больше, чем у французов
Сенегал крутой. Франция без пространства мёртвая, плэймейкера в этой сборной нет
ОтветTravis Henderson
Сенегал крутой. Франция без пространства мёртвая, плэймейкера в этой сборной нет
Ну Антуана не позвали.
ОтветTravis Henderson
Сенегал крутой. Франция без пространства мёртвая, плэймейкера в этой сборной нет
Шерки, но он на банке сегодня
Диктатор не в настроении
африканские африканцы попускают европейских
Дайте Олисе мяч! Хватит пихать этот мяч Мбаппе в любой ситуации.
ОтветКирилл Лавров
Дайте Олисе мяч! Хватит пихать этот мяч Мбаппе в любой ситуации.
Мне Мбаппе напоминает Аполло Крида в первых частях Рокки. Деньги, контракты, бизнес. Потом пришёл Драго и всё.
Вы на этот xG забейте уже.
ОтветРотор-Волгоград
Вы на этот xG забейте уже.
Согласен полностью.
Как же не хватает Гризмана
Комментатор топит за пенальти и с кучи повторов не видит, что контакта не было? Мбаппе пусть спасибо скажет, что жёлтую не дали.
ОтветАлексей Клинский
Комментатор топит за пенальти и с кучи повторов не видит, что контакта не было? Мбаппе пусть спасибо скажет, что жёлтую не дали.
Ага! А ещё не может вспомнить спорные решения за прошедшие 16 матчей.. Он игру Бельгии вчера не смотрел, как они против сборной Египта фолили как хотели и никто не свистел, хотя очевидно было??? 😳
Какую интересную соборную Дешам сделал
Команде явно не хватает баланса, много индивидуально сильных игроков впереди ( и в защите) не хватает связующего игрока типа Гризманна как на ЧМ 2022 года
ОтветVMX1389
Команде явно не хватает баланса, много индивидуально сильных игроков впереди ( и в защите) не хватает связующего игрока типа Гризманна как на ЧМ 2022 года
Можно просто сказать: Команды у Франции нет.
ОтветAdeen
Можно просто сказать: Команды у Франции нет.
Неё Олиссе оттянулся назад и круто во втором тайме начал разгонять атаки
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